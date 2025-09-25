Putincewa - Yuan na żywo. WTA w Pekinie. Relacja live i wynik online
Julija Putincewa - Yue Yuan to spotkanie pierwszej rundy turnieju WTA w Pekinie, które wyłoni rywalkę Igi Świątek. Relacja live i wynik na żywo meczu Julija Putincewa - Yue Yuan na Polsatsport.pl.
Iga Świątek po zwycięstwie w imprezie rangi WTA 500 w Seulu kontynuuje tournee po Azji. Obecnie jest w Pekinie, gdzie występuje w zmaganiach WTA 1000.
Pod nieobecność liderki światowego rankingu - Aryny Sabalenki - raszynianka w stolicy Chin została rozstawiona z numerem 1. Tym samym w pierwszej rundzie miała wolny los.
Świątek czeka zatem na swoją przeciwniczkę w drugiej fazie. O to miano rywalizują Kazaszka Julija Putincewa i reprezentantka gospodarzy Yue Yuan.
Z pierwszą z nich Polka rozegrała już pięć pojedynków: zwyciężyła cztery, a raz zeszła z kortu pokonana. Z Chinką natomiast Świątek nie mierzyła się jeszcze nigdy.
