Putincewa - Yuan na żywo. WTA w Pekinie. Relacja live i wynik online

Julian CieślakTenis

Julija Putincewa - Yue Yuan to spotkanie pierwszej rundy turnieju WTA w Pekinie, które wyłoni rywalkę Igi Świątek. Relacja live i wynik na żywo meczu Julija Putincewa - Yue Yuan na Polsatsport.pl.

Putincewa - Yuan na żywo. WTA w Pekinie. Relacja live i wynik online
fot. PAP/EPA
Julija Putincewa

Iga Świątek po zwycięstwie w imprezie rangi WTA 500 w Seulu kontynuuje tournee po Azji. Obecnie jest w Pekinie, gdzie występuje w zmaganiach WTA 1000.

 

ZOBACZ TAKŻE: Dwa triumfy i koniec. Polski tenisista pożegnał się z Tokio

 

Pod nieobecność liderki światowego rankingu - Aryny Sabalenki - raszynianka w stolicy Chin została rozstawiona z numerem 1. Tym samym w pierwszej rundzie miała wolny los.

 

Świątek czeka zatem na swoją przeciwniczkę w drugiej fazie. O to miano rywalizują Kazaszka Julija Putincewa i reprezentantka gospodarzy Yue Yuan.

 

Z pierwszą z nich Polka rozegrała już pięć pojedynków: zwyciężyła cztery, a raz zeszła z kortu pokonana. Z Chinką natomiast Świątek nie mierzyła się jeszcze nigdy.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Julija Putincewa - Yue Yuan na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
CHINA OPENCHINA OPEN 2025IGA ŚWIĄTEKJULIJA PUTINCEWATENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 1000 PEKINWTA 1000 PEKIN 2025WTA PEKINWTA PEKIN 2025WTA TOURYUE YUAN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Czy Wim Fissette nadal będzie trenerem Igi Świątek? Dyskusja ekspertów

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 