Real Oviedo - FC Barcelona na żywo. LaLiga. Relacja live i wynik online

Real Oviedo - FC Barcelona to mecz szóstej kolejki LaLiga. Relacja live i wynik na żywo z meczu Real Oviedo - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:30.

fot. PAP/EPA
Ferran Torres i Pedri (FC Barcelona)

FC Barcelona Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego rozgrywa kolejny mecz w ramach ligi hiszpańskiej. W szóstej kolejce przeciwnikiem "Dumy Katalonii" jest beniaminek Real Oviedo.

 

W tabeli LaLiga oba zespoły znajdują się na dwóch innych biegunach. Barcelona - z 13 punktami na swoim koncie - zajmuje drugie miejsce. Real Oviedo - z dorobkiem trzech "oczek" - plasuje się na 18. pozycji, pierwszej spadkowej.

 

Oba zespoły po raz ostatni grały ze sobą na początku 21. wieku. Dokładnie 27 maja 2001 roku na Camp Nou niespodziewanie 1:0 triumfował Real Oviedo.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Real Oviedo - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:30.

