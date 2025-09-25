Gol w doliczonym czasie hitu Ligi Europy! Grali reprezentanci Polski

- FC Porto to wielki klub i naszą motywacją jest to, by wrócił na szczyt - mówił przed meczem Bednarek, który niedawno przeniósł się do Portugalii po wielu latach gry w barwach angielskiego Southampton.

ZOBACZ TAKŻE: Wyniki i skróty meczów Ligi Europy (WIDEO)



Do przerwy kibice śledzący to spotkanie nie zobaczyli goli. Wydawało się, że sytuacja zmieni się niespełna kwadrans po rozpoczęciu drugiej odsłony. W 58. minucie bramkę zdobył Petar Ratkov, ale ostatecznie trafienie nie zostało uznane ze względu na pozycję spaloną.

Choć obie drużyny dążyły do strzelenia gola, długo wydawało się, że żadnej z ekip nie udała się ta sztuka. Jak się okazało, w doliczonym czasie gry Portugalczycy zdobyli bramkę na wagę triumfu. Efektowne trafienie zza pola karnego zanotował nastoletni Brazylijczyk William Gomes, który tym samym zapewnił trzy punkty drużynie prowadzonej przez Włocha Francesco Fariolego.

Zarówno Bednarek, jak i Kiwior rozegrali całe spotkanie.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

William Gomes 90+4

Salzburg: Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic - Yeo (Onisiwo 65), Bidstrup (Gourna-Douath 90+2), Diabate, Alajbegovic (Kjaergaard 65) - Baidoo (Kitano 65), Ratkov (Vertessen 65)

Porto: Costa - Rosario, Bednarek, Kiwior, Zaidu (Fernandes 53) - Froholdt, Varela (Mora 66), Veiga (Moura 53) - Pepe (William Gomes 53), Samu (Gul 77), Sainz

Żółte kartki: Yeo, Rasmussen, Kjaergaard, Vertessen - William Gomes

BS, Polsat Sport