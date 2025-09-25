Skorupski obronił karnego w Lidze Europy. Cash górą w "polskim starciu" (WIDEO)

Spotkanie rozpoczęło się w szybkim tempie, ale to drużyna gospodarzy prezentowała się lepiej. W 7. minucie Evann Guessand uderzył na bramkę Łukasza Skorupskiego, jednak polski golkiper popisał się efektowną interwencją. Chwilę później, w 13. minucie, 34-letni Polak był już bezradny przy mocnym strzale Johna McGinna z dystansu. Szkot przejął futbolówkę po niepewnej interwencji obrońców Bologny i precyzyjnie umieścił ją w siatce.

Od tego momentu obraz gry wyraźnie się zmienił - to gospodarze całkowicie przejęli inicjatywę. Skorupski miał ręce pełne roboty, ale pewnie bronił kolejne uderzenia i skutecznie powstrzymywał miejscowych przed podwyższeniem prowadzenia.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Europy. Wyniki i skróty meczów pierwszej kolejki

W samej końcówce pierwszej połowy żółtą kartką został ukarany Matty Cash. Chwilę przed przerwą Bologna zaczęła odzyskiwać kontrolę nad meczem i to ona zepchnęła rywali do defensywy. Goście nie zdołali jednak sforsować dobrze zorganizowanej defensywy drużyny z Anglii.

Od początku drugiej części meczu podopieczni Vincenzo Italiano ruszyli do ataku, dążąc do wyrównania. Gospodarze nastawili się na grę z kontry i skupili przede wszystkim na zabezpieczeniu własnej bramki. Przyjezdni starali się odmienić losy spotkania - najpierw groźnie uderzył Federico Bernardeschi, lecz jego strzał bez trudu wyłapał Marco Bizot. Chwilę później w polu karnym rywali dobrze odnalazł się Santiago Castro, ale napastnik włoskiego zespołu nie zdołał czysto trafić w piłkę.

W 65. minucie spotkania Ollie Watkins, który wszedł na murawę z ławki rezerwowych, otrzymał prostopadłe podanie i został sfaulowany w polu karnym Bologny. Arbiter bez wahania wskazał na jedenasty metr. Do rzutu karnego podszedł sam poszkodowany, ale uderzył w środek bramki i Skorupski bez trudu obronił jego strzał.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Chwilę później drużyna 34-latka była najbliżej wyrównania. Castro doszedł do dośrodkowania i uderzył głową, lecz piłka zatrzymała się na poprzeczce bramki strzeżonej przez Bizota. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem 1:0 podopiecznych Unaia Emery'ego, którzy rozpoczęli fazę ligową Ligi Europy od trzech punktów.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Aston Villa - Bologna FC 1:0 (1:0)

Bramka: John McGinn 13.

Aston Villa: Marco Bizot - Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen (74. Lucas Digne) - Evann Guessand, John McGinn, Boubacar Kamara, Morgan Rogers - Emiliano Buendia (58. Jadon Sancho) , Donyell Malen (58. Ollie Watkins).

Bologna: Łukasz Skorupski - Nadir Zortea (70. Emil Holm), Martin Vitik, Jhon Lucumi, Charalampos Lykogiannis - Lewis Ferguson, Remo Freuler, Jens Odgaard (83. Giovanni Fabbian) - Federico Bernardeschi (70. Riccardo Orsolini), Santiago Castro (83. Thijs Dallinga), Nicolo Cambiaghi (70. Jonathan Rowe).

Żółte kartki: Matty Cash, John McGinn - Martin Vitik, Jhon Lucumi.

Sędziował: Jesus Gil Manzano (Hiszpania).