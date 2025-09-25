Świderski zdradził tuż przed bojem z Włochami. "Nie istnieje"

Mistrzostwa świata siatkarzy są na etapie półfinałów. W najlepszej czwórce znaleźli się Polacy, Włosi, Bułgarzy i Czesi.



- Turniej wielkich sensacji. Chyba nikt nie wyobrażał sobie, że w półfinale nie będzie ani Brazylijczyków, ani Francuzów. Tym większe brawa dla underdogów, zespołów średnich, które potrafiły wyeliminować gigantów - powiedział Świderski.

O finał Biało-Czerwoni zmierzą się z Włochami.



- To jest druga najlepsza drużyna świata, zaraz po naszej. Szkoda, że te zespoły spotykają się już na etapie półfinału. Coś tutaj nie zagrało. Zostawmy to. Mamy z nimi rachunki do wyrównania - przyznał prezes.



Świderski podkreślił, że konfrontacja z Italią będzie bardzo wymagająca.



- To będzie na pewno bardzo trudny mecz. Włosi na każdej imprezie patrzą tylko na pierwsze miejsce. Drugie to dla nich porażka, a trzecie nie istnieje. Będą na pewno dobrze przygotowani fizycznie i taktycznie. Spodziewam się mecz na najwyższym poziomie, ale jednocześnie bardzo nerwowego - wyrokował.

Transmisja meczu Polska – Włochy w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w sobotę 24 września o godzinie 12.15. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 rozpocznie się już od godziny 7.00, przed pierwszym meczem półfinałowym Czechy - Bułgaria.



Cała rozmowa z Sebastianem Świderskim w załączonym materiale wideo.