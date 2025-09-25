Taka sytuacja jeszcze nigdy nie miała miejsca! Niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach świata

Do tej pory najlepszym rezultatem Czechów w MŚ było 10. miejsce w 2010 roku. W czasach Czechosłowacji reprezentacja tego kraju wywalczyła sześć medali MŚ, w tym złote w 1956 i 1966 roku. Na podium Czesi mają szansę wrócić po 59 latach.

Drużyna trenera Jiriego Novaka, zajmująca obecnie 18. lokatę światowym rankingu, w fazie grupowej pokonała po 3:0 Serbię i Chiny, natomiast uległa 0:3 Brazylii. Jednak wskutek porażki "Canarinhos" z Serbami 0:3, awansowali ich kosztem do fazy pucharowej z drugiego miejsca w grupie.

W 1/8 finału Czesi trafili na najlepszych w grupie A, uważanej za najsłabszą w MŚ, Tunezyjczyków i wygrali bez większych problemów 3:0. Najbardziej wyrównana była trzecia partia, w której zespół z Afryki prowadził już 15:9.

W ćwierćfinale rywalem zespołu, który ma w składzie zawodników grających w polskich klubach, m.in. Lukasa Vasinę i Patrika Indrę, trafili na Iran. W pierwszej partii lepsi byli Persowie, ale w trzech kolejnych nie podlegała dyskusji dominacja drużyny z Europy, która po ostatnim punkcie rozpoczęła szaleńczą radość.

Przeciwnika dla Czechów wyłoni zaplanowane spotkanie USA - Bułgaria.

W środę do półfinałów awansowały już Polska i Włochy, które stworzą drugą parę na tym etapie rywalizacji. Oba mecze odbędą się w sobotę.

PAP