Siatkarze Czech pokonali Iran 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21) i awansowali do półfinału mistrzostw świata na Filipinach. Po raz pierwszy od rozpadu Czechosłowacji znajdą się w czołowej czwórce mundialu, choć już ćwierćfinał był dla nich historycznym osiągnięciem.

Taka sytuacja jeszcze nigdy nie miała miejsca! Niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach świata
fot. FIVB
Czesi awansowali do półfinału mistrzostw świata siatkarzy

Do tej pory najlepszym rezultatem Czechów w MŚ było 10. miejsce w 2010 roku. W czasach Czechosłowacji reprezentacja tego kraju wywalczyła sześć medali MŚ, w tym złote w 1956 i 1966 roku. Na podium Czesi mają szansę wrócić po 59 latach.

 

Drużyna trenera Jiriego Novaka, zajmująca obecnie 18. lokatę światowym rankingu, w fazie grupowej pokonała po 3:0 Serbię i Chiny, natomiast uległa 0:3 Brazylii. Jednak wskutek porażki "Canarinhos" z Serbami 0:3, awansowali ich kosztem do fazy pucharowej z drugiego miejsca w grupie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Czy Tomasz Fornal zagra w półfinale MŚ? "Jest lepiej"

 

W 1/8 finału Czesi trafili na najlepszych w grupie A, uważanej za najsłabszą w MŚ, Tunezyjczyków i wygrali bez większych problemów 3:0. Najbardziej wyrównana była trzecia partia, w której zespół z Afryki prowadził już 15:9.

 

W ćwierćfinale rywalem zespołu, który ma w składzie zawodników grających w polskich klubach, m.in. Lukasa Vasinę i Patrika Indrę, trafili na Iran. W pierwszej partii lepsi byli Persowie, ale w trzech kolejnych nie podlegała dyskusji dominacja drużyny z Europy, która po ostatnim punkcie rozpoczęła szaleńczą radość.

 

Przeciwnika dla Czechów wyłoni zaplanowane spotkanie USA - Bułgaria.

 

W środę do półfinałów awansowały już Polska i Włochy, które stworzą drugą parę na tym etapie rywalizacji. Oba mecze odbędą się w sobotę.

PAP
