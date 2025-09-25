Terminarz MŚ siatkówka 2025. Kiedy półfinały i finał? O której godzinie mecze?

Siatkówka

Mistrzostwa świata w siatkówkę 2025 wchodzą w decydującą fazę. Kiedy mecze MŚ siatkarzy? O której godzinie grają siatkarze? Zobacz terminarz - daty i godziny meczów MŚ siatkówka. Półfinały i mecze o medale - kiedy są decydujące spotkania MŚ na Filipinach?

fot. FIVB
  • Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn 2025 odbywają się na Filipinach od 12 do 28 września
  • Już w fazie grupowej doszło do sensacji, odpadły między innymi Francja i Brazylia
  • Pierwsza runda play-off trwała od 20 do 23 września
  • Półfinały zaplanowano na 27 września
  • Mecze o medale odbędą się 28 września

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn 2025 są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju o mistrzostwo globu wystartowały 32 reprezentacje, które podzielono na osiem grup, po cztery zespoły w każdej.

 

Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup wywalczyły awans do 1/8 finału. W tej fazie szesnaście czołowych drużyn turnieju utworzyło pary: A1–H2, H1–A2, D1–E2, E1–D2, B1–G2, G1–B2, C1–F2, F1–C2.

 

Już na etapie fazy grupowej doszło do wielu sensacji. Dość powiedzieć, że z grupy nie wyszły między innymi Francja czy Brazylia.

 

Pierwsza runda fazy play-off była rozgrywana przez cztery dni - od soboty 20 września do wtorku 23 września. Zwycięzcy awansowali do ćwierćfinałów.

 

27 września zostaną rozegrane półfinały, natomiast dzień później - mecze o medale.

Terminarz MŚ siatkarzy. Kiedy mecze? Mistrzostwa świata w siatkówkę:

Półfinały:


2025-09-27: Polska - Włochy (sobota)
2025-09-27: Czechy - USA/Bułgaria (sobota)

