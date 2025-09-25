Triumfatorka PŚ w biathlonie okradała inne zawodniczki? Zaskakujące wieści

Prokuratura ogłosiła, że Simon musi stawić się przed sądem, aby odpowiedzieć na zarzuty kradzieży i oszustwa. Skargi na biathlonistkę zostały złożone w grudniu 2022 roku i w maju 2023 roku przez członka sztabu i zawodniczkę Braisaz-Bouchet.

Simon jest oskarżona o użycie ich kart bankowych do zakupów online na kwotę około 2300 euro. Prawnik biathlonistki kwestionuje zarzuty. Według niego ktoś podszył się pod Francuzkę po kradzieży jej danych osobowych.

28-letnia Simon jest jedną z najbardziej utytułowanych biathlonistek na świecie. W sezonie 2022/23 zdobyła Kryształową Kulę, a dwa lata później zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ma w dorobku 13 medali mistrzostw świata, w tym 10 złotych. Jest też srebrną medalistką olimpijską w sztafecie mieszanej.