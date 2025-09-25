USA - Bułgaria. Siatkówka na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarzy 2025
USA i Bułgaria to ćwierćfinał mistrzostw świata siatkarzy 2025. Relacja live i wynik na żywo meczu USA – Bułgaria na Polsatsport.pl.
Czas na ćwierćfinały mistrzostw świata w siatkówkę 2025. Tym razem w tej fazie turnieju swoje umiejętności zaprezentują USA i Bułgaria.
USA na drodze do ćwierćfinału pokonały Kolumbię, Portugalię oraz Kubę. W 1/8 finału bez większych problemów Amerykanie poradzili sobie ze Słowenią i wywalczyli wejście do finałowej ósemki turnieju.
Bułgaria z kolei wygrała z Niemcami, Słowenią oraz Chile. W 1/8 finału na drodze braci Nikołow i spółki stanęli Portugalczycy, ale musieli uznać wyższość rywala nie wygrywając nawet seta.
