Czas na ćwierćfinały mistrzostw świata w siatkówkę 2025. Tym razem w tej fazie turnieju swoje umiejętności zaprezentują USA i Bułgaria.

USA na drodze do ćwierćfinału pokonały Kolumbię, Portugalię oraz Kubę. W 1/8 finału bez większych problemów Amerykanie poradzili sobie ze Słowenią i wywalczyli wejście do finałowej ósemki turnieju.

Bułgaria z kolei wygrała z Niemcami, Słowenią oraz Chile. W 1/8 finału na drodze braci Nikołow i spółki stanęli Portugalczycy, ale musieli uznać wyższość rywala nie wygrywając nawet seta.

Relacja live i wynik na żywo meczu USA – Bułgaria na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport