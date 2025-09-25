W Czechach euforia po wyczynie siatkarzy. "Historyczny mega sukces!"

Być może będzie to punkt zwrotny dla siatkówki w Czechach, która do tej pory była nieco marginalizowana, a na pewno nie miała prawa równać się z futbolem i hokejem. Wiadomo jednak, że sukces napędza koniunkturę, o czym doskonale przekonaliśmy się w Polsce, kiedy nasi siatkarze sprawili niespodziankę i awansowali do finału mundialu w 2006 roku. Nie była to może aż tak duża sensacja, jak obecny wynik Czechów, ale też utarliśmy nosa faworytom, chociażby Rosji.

W Czechach sukces siatkarzy Jiriego Novaka nie przechodzi bez echa. Wszystkie największe media o tym wspominają. Portal "aktualne.cz" pisze o "niekończącej się bajce i nieprawdopodobnym zwrocie akcji". Wyróżniony jest Patrik Indra, który zdobył aż 22 punkty. To doskonale znany i naszym kibicom siatkarz, bo związany ze Steam Hemarpol Norwidem Częstochowa. Wtórował mu Lukas Vasina, który z kolei w swoim CV ma takie kluby jak PGE Skra Bełchatów, GKS Katowice i obecnie Asseco Resovia Rzeszów.

Czescy dziennikarze zaznaczają, że w historii sportów halowych takich jak koszykówka, piłka ręczna i siatkówka niepodległe Czechy dopiero drugi raz znalazły się w półfinale mistrzostw świata. Do tej pory tej sztuki dokonali tylko koszykarze, który sięgnęli po srebro w 2010 roku.

"Historyczny mega sukces" - to z kolei nagłówek czeskiego portalu "Echo24.cz". Tam możemy przeczytać, że "reprezentacja Czech w siatkówce odniosła fantastyczny sukces, który nigdy wcześniej nie zdarzył się w historii Republiki Czeskiej". Przypomniano, że największym sukcesem czechosłowackiej siatkówki jest złoto z 1966 roku, co było powtórką wyczynu z 1949 roku.

"Volejbalova pohadka pokracuje!", czyli "siatkarska bajka trwa!" piszą dziennikarze "isport.blesk.cz", którzy również nie ukrywają zdumienia wyczynem swoich rodaków.

"Absolutna sensacja! Czescy siatkarze kontynuują swoją niesamowitą passę na mistrzostwach świata" - czytamy. W relacji wspomniane jest, że ekipa Novaka rozpoczęła mecz nerwowo i nie była w stanie wywrzeć presji na rywalu. Długo trwało przeciąganie liny, ale m.in. świetna gra w obronie i znakomici Indra oraz Vasina sprawili, że obraz gry uległ zmianie. Przypomniano wszystkie dotychczasowe sukcesy czechosłowackiej siatkówki.

Czesi w półfinale zmierzą się z triumfatorem pary USA - Bułgaria.

