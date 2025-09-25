The World Games we Wrocławiu, złoto MŚ siatkarzy oraz Igrzyska Europejskie. 25 lat Polsatu Sport

Polsat Sport już od 25 lat dostarcza Widzom najwyższej jakości transmisje sportowe z całego świata. W tym czasie na naszych antenach miało miejsce wiele poruszających momentów, które na zawsze zapisały się na kartach historii nie tylko polskiego, ale również międzynarodowego sportu.

W 2017 roku we Wrocławiu zorganizowana została 10. edycja The World Games. Polacy zdobyli wtedy 20 medali - 5 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych. Dla naszej redakcji impreza była ogromnym przedsięwzięciem.

- Wyjazd, który w naszej redakcji zapamiętamy na długo, bo nigdy tak liczna ekipa nie pojechała na jedno wydarzenie - stwierdził Filip Gawęcki, komentator Polsatu Sport.

- Olbrzymia impreza, którą nie tylko pokazywaliśmy i komentowaliśmy, ale także przygotowywaliśmy od strony produkcyjnej. Wysyłaliśmy sygnał z kilkudziesięciu aren na cały świat - przyznała Aleksandra Szutenberg, reporterka i komentatorka Polsatu Sport.

W 2018 roku polscy siatkarze w znakomitym stylu zaprezentowali się na mistrzostwach światach we Włoszech i Bułgarii. Nie obyło się jednak bez pewnych problemów.

- Jedziemy jako obrońcy tytułu, ale znowu nikt na nas nie stawia. W trakcie turnieju tajemnicza choroba dopada Michała Kubiaka, podstawowego zawodnika - przypomniał Jerzy Mielewski, komentator Polsatu Sport.

- Dawno, dawno temu - kibice to pamiętają. Wymyśliliśmy, że w momentach, kiedy nam "nie idzie", zagramy Pieśń o Małym Rycerzu. Wtedy wszyscy dostawali ciarki i wiedzieliśmy, że jesteśmy zintegrowani, aby pomóc w kryzysowym momencie - zdradził Grzegorz Kułaga, mistrz ceremonii.

- W spotkaniu z Francją Michał już wraca, schorowany, ale prowadzi nasz zespół do finału mistrzostw świata. W finale gramy genialnie. Po prostu świat przeciera oczy ze zdumienia, jak to się stało, że my w przeciągu kilku dni zmieniliśmy się w drużynę nie do pokonania. Ryczałem jak bóbr, kiedy oni odbierali puchar - dodał Jerzy Mielewski.

Rok później w Mińsku na Białorusi odbywają się Igrzyska Europejskie. Polacy przywieźli z nich 14 medali - z czego trzy były złote. Jeden krążek z najcenniejszego kruszcu padł łupem Karoliny Koszewskiej.

- Drugie w historii Igrzyska Europejskie, tym razem w Mińsku, walka o złoty medal Karoliny Koszewskiej z Włoszką. Kiedy tylko rywalka wchodziła w półdystans i zaczynała bić te ciosy, myśmy się łapali za głowy i krzyczeliśmy: "Karolina, uciekaj, uciekaj, tylko proste ciosy". Nie wiem, czy słyszała, czy nie, ale wygrała ten pojedynek i zdobyła złoto - ujawnił Artur Łukaszewski, reporter Polsatu Sport.

MR, Polsat Sport