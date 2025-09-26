Bayern nie zwalnia tempa. Niesamowity wyczyn Kane'a

Na Allianz Arenie Bayern efektownie rozpoczął 5. kolejkę. Pierwszego gola strzelił w 22. minucie Kolumbijczyk Luis Diaz. Kane dołożył trafienia w 42. minucie z rzutu karnego oraz w 65. wślizgiem po podaniu Diaza. Wynik ustalił w 88. Austriak Konrad Laimer.

Kane opuścił boisko w 78. minucie, tracąc szansę na trzeci w sezonie hat-trick, ale umocnił się na czele klasyfikacji strzelców z dorobkiem 10 bramek. Drugi jest Diaz - cztery gole i trzy asysty.

Do zdobycia stu bramek Kane, zawodnik Bayernu od 2023 roku, potrzebował 104 meczów, o jeden mniej niż Cristiano Ronaldo w Realu Madryt i Erling Haaland w Manchesterze City.

Bayern śrubuje rekord rozgrywek. 15 punktów w pięciu meczach i bilans bramek 22-3 to najlepszy start w 62-letniej historii Bundesligi.

Pięć punktów do lidera traci Borussia Dortmund, która w sobotę zagra na wyjeździe z Mainz.

Bayern - Werder 4:0 (2:0)

Bramki: Diaz 22, Kane 45 (rz.k.), 65, Laimer 87.

Bayern: Neuer - Boey, Upamecano, Tah, Laimer - Goretzka (61 Kimmich), Bischof - Olise (78 Karl), Gnabry (61 Guerreiro), Diaz (84 Mike) - Kane (78 Jackson).

Werder: Hein - Sugawara, Friedl, Coulibaly, Agu (80 Schmidt) - Lynen, Stage (80 Bittencourt) - Puertas (61 Boniface), Schmid, Mbangula (80 Covic) - Njinmah (73 Grull).

Żółte kartki: Gnabry, Kimmich.

PAP