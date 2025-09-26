Betclic 1. Liga: Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa to mecz w ramach 11. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Śląsk dobrze radzi sobie na zapleczu. W dziesięciu meczach wrocławianie odnieśli sześć zwycięstw, ponadto zanotowali dwa remisy i dwie porażki. Obecnie spadkowicz znajduje się na drugim miejscu w tabeli. 

 

Forma Polonii nie jest aż tak dobra. Warszawianie cieszyli się z kompletu punktów tylko trzykrotnie. Ich ostatnie zwycięstwo przypadło na 30 sierpnia i mecz z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. 

 

1 LIGAPIŁKA NOŻNAPOLONIA WARSZAWAŚLĄSK WROCŁAW

