Śląsk dobrze radzi sobie na zapleczu. W dziesięciu meczach wrocławianie odnieśli sześć zwycięstw, ponadto zanotowali dwa remisy i dwie porażki. Obecnie spadkowicz znajduje się na drugim miejscu w tabeli.

Forma Polonii nie jest aż tak dobra. Warszawianie cieszyli się z kompletu punktów tylko trzykrotnie. Ich ostatnie zwycięstwo przypadło na 30 sierpnia i mecz z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.