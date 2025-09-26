Czechy - Bułgaria. Siatkówka na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarzy 2025

Przed startem turnieju zapewne mało kto przewidziałby taki skład jednego z półfinałów! O wielki finał MŚ na Filipinach powalczą Czesi i Bułgarzy.

W ćwierćfinale Czechy ograły Iran, triumfując w czterech setach. Jeszcze bardziej wyrównany był mecz Bułgarii z USA. Amerykanie prowadzili już 2:0 w setach, ale kapitalny powrót do tego starcia zanotowali Bułgarzy i to oni ostatecznie wygrali 3:2, sensacyjnie awansując do najlepszej czwórki siatkarskiego mundialu.

Triumfator tego spotkania zagra w finale z lepszym z meczu Polska - Włochy, natomiast przegrany nadal będzie miał szansę na medal - w spotkaniu o trzecie miejsce.



BS, Polsat Sport