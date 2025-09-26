Czechy - Bułgaria. Siatkówka na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarzy 2025

Czechy - Bułgaria to półfinał mistrzostw świata siatkarzy 2025. Relacja live i wynik na żywo meczu Czechy - Bułgaria na Polsatsport.pl.

  • Czesi i Bułgarzy powalczą o finał MŚ siatkarzy 2025
  • W ćwierćfinale Czechy pokonały Iran 3:1
  • Bułgaria odwróciła losy meczu z USA, wygrywając 3:2
  • Zwycięzca meczu Czechy - Bułgaria zagra w finale

Przed startem turnieju zapewne mało kto przewidziałby taki skład jednego z półfinałów! O wielki finał MŚ na Filipinach powalczą Czesi i Bułgarzy.

 

Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025

 

W ćwierćfinale Czechy ograły Iran, triumfując w czterech setach. Jeszcze bardziej wyrównany był mecz Bułgarii z USA. Amerykanie prowadzili już 2:0 w setach, ale kapitalny powrót do tego starcia zanotowali Bułgarzy i to oni ostatecznie wygrali 3:2, sensacyjnie awansując do najlepszej czwórki siatkarskiego mundialu.

 

Triumfator tego spotkania zagra w finale z lepszym z meczu Polska - Włochy, natomiast przegrany nadal będzie miał szansę na medal - w spotkaniu o trzecie miejsce.

Relacja live i wynik na żywo meczu Czechy - Bułgaria w sobotę na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport
