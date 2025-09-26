Czechy - Bułgaria. Siatkówka. Wynik meczu MŚ 2025. Kto wygrał półfinał?

Czechy - Bułgaria to półfinał mistrzostw świata siatkarzy 2025. Kto wygrał mecz Czechy - Bułgaria w siatkówkę? Jaki był wynik meczu Czechy - Bułgaria?

Czechy - Bułgaria. Siatkówka. Wynik meczu MŚ 2025. Kto wygrał półfinał?
Czechy - Bułgaria. Siatkówka. Wynik meczu MŚ 2025. Kto wygrał półfinał?

Takiego składu półfinału z pewnością nikt by nie przewidział! W najlepszej czwórce MŚ 2025 siatkarzy znalazły się reprezentacje Czech i Bułgarii. 

 

W ćwierćfinale Czesi wyeliminowali Irańczyków, natomiast Bułgarzy ograli Amerykanów, triumfując po pięciosetowej batalii i wracając do meczu ze stanu 0:2.

 

Która z reprezentacji wygra bezpośrednie starcie w półfinale i sensacyjnie zamelduje się w wielkim finale MŚ w siatkówkę 2025?

Czechy - Bułgaria. Wynik meczu MŚ 2025. Kto wygrał półfinał?

Wynik meczu MŚ 2025 Czechy - Bułgaria poznamy w sobotę 27 września. O tym, kto wygrał mecz Czechy - Bułgaria, poinformujemy tuż po ostatniej akcji tego spotkania.

