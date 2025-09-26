Dobry omen przed zgrupowaniem! Oto najlepsze zagrania Polaków w Lidze Europy (WIDEO)

Pierwsza kolejka Ligi Europy przyniosła sporo emocji z udziałem Biało-Czerwonych. Najgłośniej było o duecie ofensywnym - Karolu Świderskim z Panathinaikosu oraz Sebastianie Szymańskim z Fenerbahce, którzy wpisali się na listę strzelców w starciach odpowiednio z Young Boys Berno i Dinamem Zagrzeb.

Na wyróżnienie zasłużył także Łukasz Skorupski, który obronił rzut karny w spotkaniu Bolognii z Aston Villą. Niestety, jego interwencja nie uchroniła zespołu z Włoch od porażki 0:1, a pełne 90 minut w barwach "The Villans" rozegrał Matty Cash. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się również Jakub Kiwior i Jan Bednarek - polski duet stoperów w FC Porto zachował czyste konto i zbiera coraz więcej pochwał od kibiców "Smoków".

ZOBACZ TAKŻE: Polski duet znów bryluje. Tak nazwali ich Portugalczycy

Na listach zgłoszeniowych do drugich co do rangi europejskich rozgrywek znalazło się aż 14 Polaków, choć nie wszyscy dostali szansę na pokazanie się. Bartłomiej Drągowski oglądał cały mecz Panathinaikosu z ławki rezerwowych, a Jakub Moder z powodu urazu nie znalazł się w kadrze Feyenoordu Rotterdam na starcie z SC Braga.

Tomasz Kędziora rozegrał pełne spotkanie dla PAOK-u Saloniki przeciwko Maccabi Tel-Aviv, podczas gdy na ławce rezerwowych izraelskiej drużyny cały mecz przesiedział Ben Lederman. Maksymilian Sznaucner z kolei nie został zgłoszony do meczu przez grecki klub.

Oprócz tego, Filip Rózga wyszedł w pierwszym składzie Sturmu Graz i rozegrał 45 minut w przegranym 0:2 starciu z FC Midtjylland. Bartosz Żelazowski nie doczekał się wejścia na murawę w spotkaniu OGC Nice z AS Romą. Jan Ziółkowski z kolei nie znalazł się w meczowej kadrze zespołu z Rzymu.

Sprawdźcie kompilację najlepszych zagrań Polaków w pierwszej kolejce Ligi Europy:

ŁO, Polsat Sport