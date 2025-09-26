Doświadczony siatkarz wraca do PlusLigi! Klub ogłosił transfer

Robert MurawskiSiatkówka

Thiago Veloso będzie nowym siatkarzem drużyny Cuprum Stilon Gorzów. Brazylijski rozgrywający zastąpi swego rodaka Eduardo Carisio, który doznał poważnej kontuzji.

fot. PAP/Andrzej Grygiel
Thiago Veloso w sezonie 2020-21 grał w MKS Będzin.

  • Thiago Veloso zastąpi kontuzjowanego Eduardo Carisio Sobrinho w Cuprum Stilon Gorzów
  • Veloso to były reprezentant Brazylii z doświadczeniem w PlusLidze
  • Siatkarz grał wcześniej w MKS Będzin, klubach z Brazylii i Francji

Rozgrywającym Cuprum Stilon Gorzów w nowym sezonie miał być Eduardo Carisio Sobrinho. Brazylijczyk doznał jednak poważnej kontuzji, która uniemożliwia mu boiskowe występy w najbliższej przyszłości.

 

Zobacz także: Kłopoty klubu z PlusLigi! Taka informacja na miesiąc przed startem sezonu

 

Zastąpi go Thiago Veloso (rocznik 1993), były reprezentant Brazylii. Doświadczony siatkarz miał już w swej karierze sezon w PlusLidze, gdy grał dla MKS Będzin (2020–21) i rozegrał w barwach tej drużyny 25 meczów. Występował też w klubach z Brazylii oraz Francji (Rennes Volley, Spacer's Toulouse, Montpellier). W dwóch ostatnich sezonach grał w brazylijskiej ekipie Sesi-Bauru.

 

 

 

 

"Thiago to zawodnik o dużym doświadczeniu, posiadający umiejętność dyktowania tempa gry oraz prowadzenia zespołu w kluczowych momentach. Jego wizja boiskowa, precyzja podań i umiejętność czytania gry sprawiają, że jesteśmy przekonani - to wzmocnienie, które podniesie naszą siłę w ataku i organizacji gry" – tak gorzowski klub przedstawił nowego zawodnika.

