Doświadczony siatkarz wraca do PlusLigi! Klub ogłosił transfer

Rozgrywającym Cuprum Stilon Gorzów w nowym sezonie miał być Eduardo Carisio Sobrinho. Brazylijczyk doznał jednak poważnej kontuzji, która uniemożliwia mu boiskowe występy w najbliższej przyszłości.

Zastąpi go Thiago Veloso (rocznik 1993), były reprezentant Brazylii. Doświadczony siatkarz miał już w swej karierze sezon w PlusLidze, gdy grał dla MKS Będzin (2020–21) i rozegrał w barwach tej drużyny 25 meczów. Występował też w klubach z Brazylii oraz Francji (Rennes Volley, Spacer's Toulouse, Montpellier). W dwóch ostatnich sezonach grał w brazylijskiej ekipie Sesi-Bauru.

"Thiago to zawodnik o dużym doświadczeniu, posiadający umiejętność dyktowania tempa gry oraz prowadzenia zespołu w kluczowych momentach. Jego wizja boiskowa, precyzja podań i umiejętność czytania gry sprawiają, że jesteśmy przekonani - to wzmocnienie, które podniesie naszą siłę w ataku i organizacji gry" – tak gorzowski klub przedstawił nowego zawodnika.