Dwa mecze i koniec! Polskie siatkarki odpadły z turnieju w Rio de Janeiro

Siatkówka

Siatkarki plażowe Natalia Okła i Urszula Łunio poniosły dwie porażki w grupie i odpadły z turnieju Beach Pro Tour rangi Elite 16 w Rio de Janeiro.

fot: PAP
Urszula Łunio

W czwartek Polki przegrały z Kanadyjkami Melissą Humana-Paredes i Brandie Wilkerson 0:2 (18:21, 13:21), a w piątek także 0:2 (12:21, 19:21) z Brazylijkami Taianą Limą i Talitą Da Rocha Antunes.

 

Okła i Łunio do turnieju głównego w Rio de Janeiro awansowały z kwalifikacji.

 

Rywalizacja mężczyzn odbywa się bez Polaków.

PAP
BEACH PRO TOURNATALIA OKŁASIATKÓWKASIATKÓWKA PLAŻOWAURSZULA ŁUNIO
