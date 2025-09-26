Dwa mecze i koniec! Polskie siatkarki odpadły z turnieju w Rio de Janeiro

W czwartek Polki przegrały z Kanadyjkami Melissą Humana-Paredes i Brandie Wilkerson 0:2 (18:21, 13:21), a w piątek także 0:2 (12:21, 19:21) z Brazylijkami Taianą Limą i Talitą Da Rocha Antunes.

Okła i Łunio do turnieju głównego w Rio de Janeiro awansowały z kwalifikacji.

Rywalizacja mężczyzn odbywa się bez Polaków.

