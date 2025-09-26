Dwa mecze i koniec! Polskie siatkarki odpadły z turnieju w Rio de Janeiro
Siatkarki plażowe Natalia Okła i Urszula Łunio poniosły dwie porażki w grupie i odpadły z turnieju Beach Pro Tour rangi Elite 16 w Rio de Janeiro.
Urszula Łunio
W czwartek Polki przegrały z Kanadyjkami Melissą Humana-Paredes i Brandie Wilkerson 0:2 (18:21, 13:21), a w piątek także 0:2 (12:21, 19:21) z Brazylijkami Taianą Limą i Talitą Da Rocha Antunes.
ZOBACZ TAKŻE: Dramat polskich siatkarzy! Musieli poddać mecz
Okła i Łunio do turnieju głównego w Rio de Janeiro awansowały z kwalifikacji.
Rywalizacja mężczyzn odbywa się bez Polaków.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Patrik Indra: Marzyliśmy o awansie z grupy