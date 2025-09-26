Faza ligowa Ligi Europy rozpoczęta. Piękne gole i cudowne parady bramkarzy (WIDEO)

Za nami pierwsza kolejka Ligi Europy sezonu 2025/2026. Już na inaugurację zmagań nie brakowało pięknych goli, cudownych parad golkiperów oraz zaskakujących rezultatów. Były też mocne polskie akcenty.

Niestety, w tegorocznej edycji Ligi Europy brakuje polskich zespołów, ale i tak nie możemy narzekać na brak emocji. Pierwsze mecze odbyły się już we środę, kiedy m.in. Sporting Braga pokonał u siebie Feyenoord (1:0), a Dinamo Zagrzeb zwyciężyło Fenerbahce (3:1). Z kolei Betis zremisował na własnym boisku z Nottingham (2:2).

 

Dokończenie inauguracyjnej kolejki fazy ligowej Europa League odbyło się we czwartek. W ciekawie zapowiadającym się spotkaniu Aston Villa pokonała Bolonię (1:0). Był to polski pojedynek Matty'ego Casha z Łukaszem Skorupskim. W innych ciekawych meczach RB Salzburg przegrał u siebie z FC Porto (0:1), podobnie jak FC Utrecht z Olympique Lyon (0:1).

 

W załączonych materiałach wideo kompilacje dziesięciu najpiękniejszych bramek oraz najpiękniejszych interwencji bramkarzy minionej serii gier.

 

