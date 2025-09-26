Finał z przytupem. Jedno z najważniejszych wydarzeń światowego kalendarza od piątku w Baborówku

Podczas tegorocznych zawodów na uczestników czekają między innymi prestiżowe czterogwiazdkowe konkursy CAIO4*-H4 (będące kwalifikacją do Pucharu Świata) i CAIO4*-H2, a także dwugwiazdkowe zmagania CAI2*-H4. Jednym z głównych punktów weekendu będzie również ciesząca się niezwykłą popularnością i gwarantująca niesamowite emocje rywalizacja w Pucharze Narodów.

Baborówko Driving Show to impreza, na którą czeka nie tylko polskie środowisko zaprzęgowe. W poprzednich latach podpoznański ośrodek przyciągał największe światowe sławy, na czele z osiemnastokrotnym mistrzem świata Boydem Exellem, który triumfował tu przed rokiem i... powalczy o obronę tytułu. Oprócz niego udział w zawodach potwierdzili Christoph Sandmann, wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy, a także świeżo upieczony mistrz Europy Bram Chardon, który może rzucić wyzwanie samemu Exellowi. Polskę reprezentować zaś będą między innymi wielokrotny mistrz kraju Piotr Mazurek oraz niezwykle utalentowany Aleksander Fularczyk, będący jedną z naszych gwiazd młodszego pokolenia.

Program zawodów, podobnie jak w poprzednich latach, przewiduje trzy próby, które wspólnie decydują o końcowej klasyfikacji. Pierwszego dnia kibice zobaczą ujeżdżenie, które wymaga od powożących niezwykłej precyzji i harmonii we współpracy z końmi, w sobotę rozegrany zostanie maraton, czyli najbardziej widowiskowa część zawodów, w której zaprzęgi muszą zmierzyć się z naturalnymi i sztucznymi przeszkodami, a rywalizacja toczy się w ogromnym tempie, przyciągając tłumy widzów, zaś w niedzielę, na zakończenie zmagań, zawodników czeka próba zręczności, gdzie każdy błąd może kosztować utratę miejsca w klasyfikacji końcowej.

Program imprezy

Piątek, 26 września

8:30 - Próba ujeżdżenia CAIO4*-H2 o puchar Agrochest Sp. z o.o.

14:00 - Próba ujeżdżenia CAIO4*-H4 o puchar Kuhn Maszyny Rolnicze



Sobota, 27 września

09:45 - Próba terenowa (sekcja B) - Maraton CAIO4*-H2 o puchar Duon Dystrybucja

14:00 - Próba terenowa (sekcja B) - Maraton CAIO4*-H4 o puchar Grupy Koalick



Niedziela, 28 września

8:45 - Tradycyjne powożenie - prezentacja organizacji AIAT (Teren parku przy Pałacu Baborówko)

9:00 - Próba zręczności powożenia CAIO4*-H2

10:00 - Tradycyjne powożenie - konkurs pokazowy organizacji AIAT (Teren parku przy Pałacu Baborówko)

13:15 - Próba zręczności powożenia CAIO4*-H4