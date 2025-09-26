Gdzie zostaną rozegrane następne MŚ siatkarek? Jest decyzja FIVB

To ma być niezapomniane siatkarskie święto w okresie poprzedzającym igrzyska olimpijskie Los Angeles 2028. Za dwa lata czołowe drużyny kobiecej siatkówki powalczą o mistrzostwo świata w USA i Kanadzie. Decyzja została podjęta przez Zarząd FIVB podczas posiedzenia na Filipinach, gdzie aktualnie rozgrywane są mistrzostwa świata siatkarzy. Ogłoszono również, że turniej mężczyzn w 2029 roku zostanie rozegrany w Katarze.

Wiadomo już, że decydująca faza mistrzostw zostanie rozegrana w Honda Center i OCVIBE w Anaheim w Kalifornii. Cztery pozostałe miasta USA i Kanady, w których odbędzie się rywalizacja w fazie grupowej i 1/8 finału, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej kobiet od 2025 roku są rozgrywane w cyklu dwuletnim. Tegoroczny turniej rozegrano w Tajlandii. Triumfowała w nim reprezentacja Włoch, która w finale pokonała Turcję, a trzecie miejsce zajęła Brazylia. Siatkarki Stanów Zjednoczonych i Kanady mierzyły się ze sobą w 1/8 finału i ekipa USA pewnie wygrała to starcie 3:0. W ćwierćfinale Amerykanki zostały wyeliminowane w przez Turcję.

Kanada nigdy nie zdobyła medalu mistrzostw świata. Siatkarki USA mają w tej imprezie zdecydowanie więcej sukcesów - wywalczyły złoty (2014), dwa srebrne (1967, 2002) oraz dwa brązowe krążki (1982, 1990).