Hubert Hurkacz wycofał się z kolejnego turnieju! Co dalej z polskim tenisistą?

Hurkacz pauzuje od ponad trzech miesięcy. Ostatni oficjalny mecz rozegrał 11 czerwca w holenderskim s'Hertogenbosch - wygrał w pierwszej rundzie z Hiszpanem Roberto Bautistą-Agutem 7:6 (7-2), 6:4. Do kolejnego pojedynku nie przystąpił z powodów zdrowotnych. Później wycofał się m.in. z wielkoszlemowego Wimbledonu i US Open.

ZOBACZ TAKŻE: Ponad dwie godziny gry, ale bez happy endu. Linette odpadła w drugiej rundzie

Powodem absencji Polaka są ciągnące się od dłuższego czasu problemy zdrowotne Polaka. Już jakiś czas temu tenisista poinformował o przejściu artroskopii kolana, która ma pomóc w powrocie do pełnej dyspozycji.

Warto wspomnieć, że Hurkacz wygrał turniej w Chinach w 2023 roku. W finale pokonał Andrieja Rublowa 6:3, 3:6, 7:6(8).

KP, Polsat Sport