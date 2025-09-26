Hurkacz przerwał ciszę! Więcej nie zagra

Julian CieślakTenis

Hubert Hurkacz oficjalnie poinformował, że zakończył sezon. Za tenisistą ciągną się problemy zdrowotne. "Aby rywalizować na najwyższym poziomie, muszę być przygotowany na 110%" - napisał w swoich mediach społecznościowych.

Hurkacz przerwał ciszę! Więcej nie zagra
fot. PAP/EPA
Hubert Hurkacz

Ostatni występ Huberta Hurkacza miał miejsce 11 czerwca podczas turnieju w 's-Hertogenbosch. Wtedy towarzyszyły mu jednak problemy z plecami.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wygrała ze Świątek na Wimbledonie. Teraz kończy karierę

 

Następnie Polak opuścił między innymi Wimbledon, serie turniejów w Ameryce, w tym US Open. Tłumaczył, że przeszedł operację kolana.

 

Ostatecznie od czerwca Hurkacza na korcie nie widzieliśmy i nie zobaczymy do końca obecnego sezonu. Polak wydał oficjalne oświadczenie.

 

"Drodzy kibice, chciałbym Wam bardzo podziękować za wszystkie wiadomości, wsparcie i dobre słowa, które od Was dostaję. To dla mnie ogromnie ważne i dodaje mnóstwo energii" - rozpoczął swój wpis.
 
"Czuję się dobrze, wszystko idzie tak jak trzeba i wygląda naprawdę pozytywnie. Codziennie pracuję z moim Zespołem na siłowni, na korcie i z fizjoterapeutą" - wyjaśnił.
 
"Jednocześnie wiem, że aby wrócić do gry w turniejach i rywalizować na najwyższym poziomie, muszę być przygotowany na 110%. Dlatego najlepszą decyzją jest start w kolejnym sezonie - w pełni gotowy do walki" - przekazał Hurkacz, co oznacza, że w rozgrywkach ponownie oglądać go będziemy od 2026.
 
"Dziękuję, że jesteście ze mną i do zobaczenia już wkrótce na turniejach!" - zakończył.

 

Trwająca przerwa Hurkacza wpłynęła również na jego notowania w rankingu ATP. Wypadł z najlepszej "30" i teraz plasuje się w okolicach TOP 70.

Przejdź na Polsatsport.pl
ATPATP TOURHUBERT HURKACZINNETENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adrian Mannarino - Alexander Bublik. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 