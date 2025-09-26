Hurkacz przerwał ciszę! Więcej nie zagra

Ostatni występ Huberta Hurkacza miał miejsce 11 czerwca podczas turnieju w 's-Hertogenbosch. Wtedy towarzyszyły mu jednak problemy z plecami.

Następnie Polak opuścił między innymi Wimbledon, serie turniejów w Ameryce, w tym US Open. Tłumaczył, że przeszedł operację kolana.

Ostatecznie od czerwca Hurkacza na korcie nie widzieliśmy i nie zobaczymy do końca obecnego sezonu. Polak wydał oficjalne oświadczenie.

"Drodzy kibice, chciałbym Wam bardzo podziękować za wszystkie wiadomości, wsparcie i dobre słowa, które od Was dostaję. To dla mnie ogromnie ważne i dodaje mnóstwo energii" - rozpoczął swój wpis.



"Czuję się dobrze, wszystko idzie tak jak trzeba i wygląda naprawdę pozytywnie. Codziennie pracuję z moim Zespołem na siłowni, na korcie i z fizjoterapeutą" - wyjaśnił.



"Jednocześnie wiem, że aby wrócić do gry w turniejach i rywalizować na najwyższym poziomie, muszę być przygotowany na 110%. Dlatego najlepszą decyzją jest start w kolejnym sezonie - w pełni gotowy do walki" - przekazał Hurkacz, co oznacza, że w rozgrywkach ponownie oglądać go będziemy od 2026.



"Dziękuję, że jesteście ze mną i do zobaczenia już wkrótce na turniejach!" - zakończył.

Trwająca przerwa Hurkacza wpłynęła również na jego notowania w rankingu ATP. Wypadł z najlepszej "30" i teraz plasuje się w okolicach TOP 70.