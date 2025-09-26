Kolejne problemy PSG. Gwiazda opuści mecz z Barceloną
Piłkarz Paris Saint-Germain Marquinhos z powodu kontuzji lewego uda będzie pauzował przez kilka tygodni - poinformował klub. Brazylijski obrońca nie wystąpi w meczu 2. kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów z Barceloną.
W tym sezonie PSG zmaga się z plagą kontuzji. Obecnie rehabilitację przechodzą również pomocnicy Joao Neves i Desire Doue oraz napastnik Ousmane Dembele, który w poniedziałek został laureatem plebiscytu Złota Piłki dla najlepszego piłkarza w Europie w sezonie 2024/25.
31-letni Marquinhos dołączył do PSG w 2013 roku. Rozegrał dotychczas 314 meczów w Ligue 1 i 108 w Champions League. Brazylijczyk jest podporą defensywy mistrza Francji.
W sobotę PSG podejmie Auxerre w 6. kolejce Ligue 1. W pięciu ligowych meczach paryżanie zgromadzili 12 pkt. Taki sam dorobek punktowy mają AS Monaco, Olympique Lyon i RC Strasbourg, w którym występuje Maxi Oyedele