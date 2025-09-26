Kontuzja na treningu w Barcelonie! Szansa dla Szczęsnego?

Hiszpańskie media, w tym "Mundo Deportivo", "Sport" oraz dziennikarz ze środowska "Blaugrany", Gerard Romero, są zgodne - Joan Garcia wypada z gry co najmniej do przerwy reprezentacyjnej. 23-letni bramkarz, dotychczas pewny punkt zespołu Hansiego Flicka, nie wystąpi w ligowym starciu z Realem Sociedad, w konfrontacji w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain, ani w starciu w LaLiga z Sevillą.

Kontuzja Garcii otwiera drzwi Szczęsnemu. Polak od początku sezonu czekał cierpliwie na swoją szansę, pełniąc funkcję zmiennika, lecz teraz może wrócić do bramki "Blaugrany". W poprzednich rozgrywkach - zarówno w LaLiga, Champions League, Copa del Rey, jak i w Superpucharze Hiszpanii - zanotował 30 występów, z czego aż 14 zakończył z czystym kontem.

Największym sprawdzianem będzie z pewnością starcie na Camp Nou, w ramach Ligi Mistrzów, przeciwko obrońcom tytułu z Paryża. PSG przyjedzie jednak mocno osłabione - bez laureata Złotej Piłki, Ousmane'a Dembele, a także Marquinhosa, Joao Nevesa i Desire Doue. Kibiców Barcelony mogą pocieszać dobre wieści: gotowi do gry będą już Lamine Yamal i Alejandro Balde, którzy wracają po urazach i mają wzmocnić zespół Flicka w tym spotkaniu.

Szczęsny, który niedawno podpisał nowy kontrakt z klubem z Katalonii, ważny do 2027 roku, od początku zdawał sobie sprawę, że jego rola polegać będzie na cierpliwym oczekiwaniu na swoją szansę. Teraz jednak Polak najprawdopodobniej wskoczy do podstawowego składu i przejmie status pierwszego bramkarza Barcelony - przynajmniej do październikowej przerwy na mecze reprezentacji.