Linette - Bouzkova na żywo. WTA w Pekinie. Relacja live i wynik online

Julian CieślakTenis

Magda Linette - Marie Bouzkova to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Pekinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Marie Bouzkova na Polsatsport.pl.

Magda Linette imprezę rangi WTA 1000 w Pekinie rozpocząć miała meczem pierwszej rundy z Kanadyjką Biancą Andreescu. Przed startem zmagań wycofała się z nich jednak Ukrainka Elina Switolina, dzięki czemu Polka przesunęła się w drabince i otrzymała wolny los, awansując do 1/32 finału bez gry.

 

Na tym etapie China Open przeciwniczką Linette jest Marie Bouzkova. Czeszka w pierwszej fazie zawodów rywalizowała z Niemką Tatjaną Marią. Odniosła triumf, wynikiem 6:2, 6:4.

 

Do tej pory Linette nigdy w karierze nie mierzyła się z Bouzkovą. Stawką spotkania najlepsza "32" turnieju w Pekinie.

 

CHINA OPENCHINA OPEN 2025MAGDA LINETTEMARIE BOUZKOVATENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 1000 PEKINWTA 1000 PEKIN 2025WTA PEKINWTA PEKIN 2025WTA TOUR

