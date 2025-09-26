Linette - Bouzkova na żywo. WTA w Pekinie. Relacja live i wynik online

Magda Linette imprezę rangi WTA 1000 w Pekinie rozpocząć miała meczem pierwszej rundy z Kanadyjką Biancą Andreescu. Przed startem zmagań wycofała się z nich jednak Ukrainka Elina Switolina, dzięki czemu Polka przesunęła się w drabince i otrzymała wolny los, awansując do 1/32 finału bez gry.

Na tym etapie China Open przeciwniczką Linette jest Marie Bouzkova. Czeszka w pierwszej fazie zawodów rywalizowała z Niemką Tatjaną Marią. Odniosła triumf, wynikiem 6:2, 6:4.

Do tej pory Linette nigdy w karierze nie mierzyła się z Bouzkovą. Stawką spotkania najlepsza "32" turnieju w Pekinie.

