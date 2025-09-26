Po Agacie Kaczmarskiej i Anecie Rygielskiej odwiedzi nas kolejny medalista mistrzostw świata. Pierwszym gościem Aleksandry Szutenberg będzie nasz dwukrotny olimpijczyk - Robert Baran, który tydzień temu w Zagrzebiu wywalczył brąz MŚ w zapasach.



Dla sportowca z Krotoszyna szykujemy małą niespodziankę. Owa "niespodzianka" będzie też miała dużo do powiedzenia na temat... zbliżającego się półfinału Polska - Włochy na Mundialu w Filipinach. A imprezę w Chorwacji podsumuje też trener reprezentacji Polski w stylu wolnym - Artur Albinowski.



W drugiej części programu - wraz z ekspertem Polsatu Sport Adamem Kszczotem - pochylimy się nad kondycją "królowej sportu". Z mistrzostw świata w lekkiej atletyce w Tokio reprezentacja Polski wróciła z jednym medalem, wywalczonym ostatniego dnia przez Marię Żodzik. Oddamy głos aż trzynastu naszym lekkoatletom, którzy startowali w Japonii, na czele z naszą srebrną skoczkinią wzwyż.

Transmisja Magazynu Olimpijskiego w sobotę w Polsacie Sport 2, a także na Polsatsport.pl i Polsat Box Go. Początek o godzinie 10:00.