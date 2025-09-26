Nie żyje 30-letnia lekkoatletka. Niedawno triumfowała w prestiżowych zawodach

O śmierci zawodniczki poinformowali organizatorzy Maratonu Sztokholmskiego - ostatniej imprezy, w której zwyciężyła 30-latka. Do tragedii doszło w trakcie treningu.

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Shewarge Alene, zwyciężczyni Maratonu Sztokholmskiego. Alene zachorowała podczas treningu w Addis Abebie i została przewieziona do szpitala, gdzie niestety nie udało się jej uratować. Miała 30 lat. Nasze myśli są z jej rodziną i bliskimi" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Alene zawodowo biegała od ponad 14 lat. W tym czasie wygrała 12 maratonów. Jej rekord życiowy na tym dystansie, pobity w Kapsztadzie w 2023 roku, wynosił 2:27:26. Półmaraton najszybciej przebiegła w 1:07:43.

KP, Polsat Sport