Nie żyje 30-letnia lekkoatletka. Niedawno triumfowała w prestiżowych zawodach

Tragiczne wieści napłynęły z Etiopii. Zmarła 30-letnia biegaczka Shewarge Amare Alene. Kobieta kilka miesięcy temu triumfowała w maratonie w Sztokholmie.

fot. PAP
Shewarge Amare Alene

O śmierci zawodniczki poinformowali organizatorzy Maratonu Sztokholmskiego - ostatniej imprezy, w której zwyciężyła 30-latka. Do tragedii doszło w trakcie treningu.

 

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Shewarge Alene, zwyciężczyni Maratonu Sztokholmskiego. Alene zachorowała podczas treningu w Addis Abebie i została przewieziona do szpitala, gdzie niestety nie udało się jej uratować. Miała 30 lat. Nasze myśli są z jej rodziną i bliskimi" - napisano w oficjalnym komunikacie. 

 

Alene zawodowo biegała od ponad 14 lat. W tym czasie wygrała 12 maratonów. Jej rekord życiowy na tym dystansie, pobity w Kapsztadzie w 2023 roku, wynosił 2:27:26. Półmaraton najszybciej przebiegła w 1:07:43. 

KP, Polsat Sport
