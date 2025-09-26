Oto dokładne wyniki Złotej Piłki 2025. Z taką przewagą wygrał Dembele

Dembele został umieszczony na czele pierwszej dziesiątki przez 73 ze 100 głosujących, przedstawicieli 100 pierwszych krajów w rankingu FIFA. W sumie otrzymał 1380 punktów. Drugi Hiszpan Lamine Yamal z Barcelony uzyskał 1059 punktów, a trzeci Portugalczyk Vitinha, kolega klubowy Dembele - 703.

Dembele i Yamal jako jedyni znaleźli się w pierwszej dziesiątce u wszystkich arbitrów, lecz Hiszpan tylko 11 razy na pierwszym miejscu.

Laureat Złotej Piłki został doceniony za wyjątkowe dokonania w sezonie 2024/25 - strzelił 35 goli i zaliczył 16 asyst w 53 meczach dla Paris Saint-Germain, z którym zdobył pięć trofeów, w tym mistrzostwo Francji, Ligę Mistrzów i Superpuchar UEFA. W finale Ligi Mistrzów zespół ze stolicy Francji rozbił Inter Mediolan 5:0.

W pierwszej dziesiątce zostało sklasyfykowanych aż pięciu graczy PSG, oprócz Dembele i Vitinhi - Marokańczyk Achraf Hakimi, włoski bramkarz Gianluigi Donnarumma (obecnie Manchester City) oraz Portugalczyk Nuno Mendes.

Robert Lewandowski zajął w plebiscycie 17. miejsce z dorobkiem 49 punktów.

