PKO BP Ekstraklasa: Wisła Płock - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Wisła Płock - GKS Katowice to mecz w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Wisła to rewelacja początku sezonu. Beniaminek w ośmiu rozegranych meczach zaliczył pięć zwycięstw, jeden remis i dwie porażki. Zespół trenera Mariusza Misiury potrafił urywać punkty wyżej notowanym rywalom. Ostatnio płocczanie wpadli jednak w kryzys - przegrali trzy z rzędu spotkania: dwa w lidze i jedno w Pucharze Polski. 

 

Co ciekawe, w PP mierzyli się... z GKS-em Katowice. Wtorkowe spotkanie odbyło się na Górnym Śląsku, a w piątek zespoły zmierzą się na Mazowszu. 

 

Czy tym razem Wisła zrewanżuje się katowiczanom? 

 

