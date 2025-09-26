Wisła to rewelacja początku sezonu. Beniaminek w ośmiu rozegranych meczach zaliczył pięć zwycięstw, jeden remis i dwie porażki. Zespół trenera Mariusza Misiury potrafił urywać punkty wyżej notowanym rywalom. Ostatnio płocczanie wpadli jednak w kryzys - przegrali trzy z rzędu spotkania: dwa w lidze i jedno w Pucharze Polski.

Co ciekawe, w PP mierzyli się... z GKS-em Katowice. Wtorkowe spotkanie odbyło się na Górnym Śląsku, a w piątek zespoły zmierzą się na Mazowszu.

Czy tym razem Wisła zrewanżuje się katowiczanom?

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.