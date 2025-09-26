PLS 1. Liga: BKS Bydgoszcz - BBTS Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

BKS Bydgoszcz - BBTS Bielsko-Biała to spotkanie w ramach PLS 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu BKS Bydgoszcz - BBTS Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.

Ekipa z Bydgoszczy po dwóch kolejkach ma na koncie cztery punkty. W pierwszej serii gier uległa Lechii Tomaszów Mazowiecki 2:3. W drugiej zaś pokonała Spartę Grodzisk Mazowiecki 3:0.

 

Zespół z Bielska-Białej plasuje się wyżej w tabeli ligowej, gdyż oba swoje mecze zwyciężył. Najpierw wygrał ze Spartą Grodzisk Mazowiecki 3:1, a następnie nie dał szans PIERROT Czarnym Radom, wygrywając także 3:1.

 

MR, Polsat Sport
