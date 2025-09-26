Po raz pierwszy w historii! Poznaliśmy gospodarza mistrzostw świata siatkarzy 2029

Mistrzostwa świata siatkarzy od 2025 roku będą rozgrywane co dwa lata. Tegoroczne mistrzostwa są rozgrywane na Filipinach, a kolejny turniej odbędzie się w 2027 roku w Polsce.

Teraz FIVB ogłosiła gospodarza następnych mistrzostw, które zaplanowano na 2029 rok. Ich organizatorem będzie Katar, a mecze rozgrywane będą w stolicy tego kraju - Dosze. W Katarze odbyło się w ostatnich latach wiele międzynarodowych wydarzeń sportowych, z mistrzostwami świata w piłce nożnej 2022 na czele.

Siatkarskie mistrzostwa świata po raz pierwszy w historii zostaną rozegrane na Bliskim Wschodzie. Po raz czwarty najlepsze drużyny świata gościć będzie Azja. Wcześniejsze turnieje na tym kontynencie organizowały Japonia (1998, 2006) oraz Filipiny (2025).

Reprezentacja Kataru w siatkówce w 2022 roku zadebiutowała w finałach mistrzostw świata. Została sklasyfikowana na 21. miejscu, kończąc zmagania na fazie grupowej. W trzech meczach tamtego turnieju ugrała zaledwie jednego seta, w meczu z Kubą. W 2023 roku Katarczycy byli blisko awansu do Ligi Narodów, ale w finale Challenger Cup przegrali z Turcją 2:3. W ostatnich mistrzostwach Azji zajęli trzecie miejsce za Japonią i Iranem.

Katarczycy zagrali w MŚ 2025, w grupie B przegrali 1:3 z Holandią, 0:3 z Polską i odnieśli historyczne zwycięstwo 3:1 nad Rumunią. Odpadli w fazie grupowej i zostali sklasyfikowani na 22. miejscu.