Polska - Włochy. Kto poprowadzi mecz siatkarzy? Poznaliśmy arbitrów półfinału MŚ

Juraj Mokry (Słowacja) – Ismail Ibrahim Alblooshi (ZEA) to duet arbitrów, którzy poprowadzą mecz Polska - Włochy w półfinale mistrzostw świata 2025. Obaj są doświadczonymi sędziami na arenie międzynarodowej, choć w swej karierze nie uniknęli kontrowersji.

Słowacki arbiter wzbudził ogromne emocje swoją decyzją w ćwierćfinale turnieju siatkarzy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Francja wygrała wówczas z Niemcami 3:2, a Mokry pokazał niemieckiemu siatkarzowi Tobiasowi Krickowi czerwoną kartkę w kluczowym momencie tie-breaka.

Co ciekawe, ten sam duet sędziów prowadził mecz ćwierćfinałowy MŚ 2025, w którym Polska pokonała Turcję 3:0. Mokry prowadził też na tym turnieju spotkania reprezentacji Italii - z Belgią (2:3) w grupie oraz z Argentyną (3:0) w 1/8 finału. Słowacki arbiter sędziował również na tegorocznym Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Prowadził też w obecnym sezonie m.in. konfrontację polskich siatkarek w ćwierćfinale Ligi Narodów z Chinkami (3:2).

Alblooshi w roli pierwszego arbitra sędziował w tych mistrzostwach mecz Polaków z Holandią (3:1) w fazie grupowej. Jako asystent uczestniczył w spotkaniu 1/8 finału Polska - Kanada (3:1).

W pierwszym półfinale Czesi zagrają z Bułgarią. To spotkanie poprowadzą Vladimir Simonovic ze Szwajcarii oraz Sinisa Ovuka z Bośni i Hercegowiny.