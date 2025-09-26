Polska - Włochy. Siatkówka na żywo. Relacja live i wynik online półfinał MŚ

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w mistrzostwach świata siatkarzy 2025. W niezwykle ciekawie zapowiadającym się półfinale Polska zmierzy się z Włochami.

W ćwierćfinale Biało-Czerwoni wyeliminowali Turków, triumfując w trzech setach. Również w trzech setach swoich rywali ograli Włosi, wygrywając z Belgią.

- Te dwie reprezentacje są najlepsze na świecie i to normalne, że wcześniej lub później w turnieju się spotkamy. Gdy masz bardzo dobry zespół, na końcu musisz się spotykać z innymi mocnymi zespołami. Startujemy od zera. To, co stało się w VNL, już się skończyło. Teraz jest inna historia. Musimy myśleć tylko o tym, by grać dobrą siatkówkę - ocenił trener polskich siatkarzy Nikola Grbić.

A co stało się w VNL? W finale tegorocznej edycji zmierzyły się właśnie Polska i Włochy. Biało-Czerwoni wygrali w trzech setach i triumfowali w całych rozgrywkach. Był to ostatni bezpośredni mecz Polska - Włochy w siatkówkę.

Jak będzie tym razem - w półfinale mistrzostw świata na Filipinach? Triumfator tego spotkania zagra o złoto, natomiast przegrany nadal będzie w grze o medal i zmierzy się w starciu o brąz.



Relacja live i wynik na żywo meczu siatkarzy Polska - Włochy na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport