Polski duet znów bryluje. Tak nazwali ich Portugalczycy

W czwartek 25 września FC Porto zainaugurowało zmagania w Lidze Europy. Podopieczni Francesco Farioli pokonali Red Bull Salzburg 1:0 po bramce Wiliama Gomesa w doliczonym czasie gry. Od pierwszej do ostatniej minuty na boisku świetnie prezentował się polski duet: Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Po raz kolejny zagrał na "zero z tyłu".

Po meczu portugalski dziennik "A Bola" wystawił noty wszystkim zawodnikom Porto i opisał występ każdego z nich. Zarówno Bednarek, jak i Kiwior otrzymali "7". Była to najwyższa ocena w całym zespole (wspomniany Gomes otrzymał taką samą). Co więcej, polski duet stoperów nazwano "bliźniakami".

"Bednarek, obok swojego bliźniaka Kiwiora, był niemal nie do przejścia. Zamykał każdą lukę, przez którą gospodarze mogliby zagrozić bramce FC Porto. Solidny obrońca" - podkreślili dziennikarze.

"Zna bliźniaka Bednarka jak nikt inny i dlatego prezentuje bardzo równą formę. Świetna pierwsza połowa, pokazał się z dobrej strony, w imponujący sposób blokował drogę do bramki Diogo Costy" - napisano o Kiwiorze.

Nasi rodacy stanowią o sile formacji defensywnej FC Porto, co pokazuje także tabela ligowa portugalskiej Ekstraklasy. Po sześciu rozegranych meczach klub Bednarka i Kiwiora ma na koncie komplet punktów i tylko jedną straconą bramkę.

MR, Polsat Sport