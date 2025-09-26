Polsat Sport już od 25 lat dostarcza Widzom najwyższej jakości transmisje sportowe z całego świata. W tym czasie na naszych antenach miało miejsce wiele poruszających momentów, które na zawsze zapisały się na kartach historii nie tylko polskiego, ale również międzynarodowego sportu.

Aktualnie redakcja Polsatu Sport liczy kilkadziesiąt osób, ale na początku o sile stacji stanowiła niewielka liczba pracowników.

- Moja historia w Polsacie Sport zaczęła się 24 lata temu, więc przyszedłem po roku istnienia stacji. Pamiętam, wtedy nasza redakcja liczyła 9-10 osób. Teraz, kiedy jest kolegium, pojawia się ponad 60 osób. To pokazuje jak Polsat Sport przez te 25 lat się rozrósł. Jest wielu ludzi, z którymi pracowałem od samego początku i tworzymy zgraną ekipę. Dlatego tak fajnie się tutaj pracuje - zdradził Marcin Muras, komentator Polsatu Sport.

W 2023 roku w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów w Turynie zagrały... dwie polskie drużyny: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel.

- Po raz pierwszy w historii dwa kluby zmierzyły się w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Grupa Azoty ZAKSA znała już smak zwycięstwa, bo wygrała dwie poprzednie edycje, natomiast Jastrzębski Węgiel jeszcze nigdy w historii tego nie dokonał, więc pragnienie było niesamowite - przyznała Marta Ćwiertniewicz, reporterka Polsatu Sport.

- To było pięć setów zaciętej walki. ZAKSA wygrała i należą się jej wielka brawa - oceniła Patrycja Zahorska, dziennikarka Polsatu Sport i Wydarzeń Sportowych

- Drużyna z Kędzierzyna-Koźla wykorzystała swoje doświadczenie i po raz trzeci z rzędu wygrała te rozgrywki. Wydarzenie było fantastyczne, byłam tam na miejscu. Można powiedzieć, że Turyn tego dnia był polski, bo zjechały się olbrzymie grupy kibiców obu klubów - dodała Marta Ćwiertniewicz.

W 2024 roku w Paryżu miały miejsce Igrzyska Olimpijskie. Polacy zdobyli 10 medali - jeden złoty, cztery srebrne i pięć brązowych.

- Polsat Sport po raz pierwszy na tak dużą skalę był zaangażowany w pokazywanie Igrzysk Olimpijskich - stwierdziła Aleksandra Szutenberg, reporterka i komentatorka Polsatu Sport.

- Dla Polaków, nie ma co ukrywać, nieszczególnie udane. Ale były momenty takie, które warto pamiętać - powiedział Marcin Muras

- Na przykład, gdy o medale we wspinaczce sportowej walczyły nasze reprezentantki. Aleksandra Mirosław wywalczyła złoty krążek, a Aleksandra Kałucka - brązowy - przypomniała Paulina-Czarnota Bojarska, reporterka Polsatu Sport.

- Wszyscy staliśmy, oglądaliśmy i zastanawialiśmy się, jak to możliwe, że tak szybko można się wspinać i zostawiać inne zawodniczki kilka metrów z tyłu - dodał Marcin Muras.

W tym roku Iga Świątek zszokowała cały świat, wygrywając Wimbledon w niesamowitym stylu. Raszynianka nie dała szans Amandzie Anisimovej, pokonując ją 6:0, 6:0. To była szósta wiktoria Polki w zmaganiach wielkoszlemowych.

- Iga Świątek, wielka mistrzyni, potwierdziła swoją dominację. Wygrała arcyważny turniej, jakim jest Wimbledon. Jesteśmy przyzwyczajeni, że im dalej Iga jest w turnieju, tym wchodzi na coraz wyższy poziom. Pokazała to zarówno półfinale, jak i finale - ocenił Łukasz Kubot, zwycięzca Wimbledonu 2017 w grze podwójnej.

