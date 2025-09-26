Ponad dwie godziny gry, ale bez happy endu. Linette odpadła w drugiej rundzie

Plasująca się na 38. miejscu w światowym rankingu Linette w ostatniej chwili, dzięki wycofaniu się innej zawodniczki, zyskała rozstawienie i w 1. rundzie miała tzw. wolny los. Z Bouzkovą, która na liście WTA jest 52., grała po raz pierwszy.

Pierwszy set był bardzo zacięty. Nawet gdy któraś z zawodniczek uzyskiwała przełamanie, to rywalka natychmiast odrabiała stratę. Jego końcówka należała do Czeszki. Od stanu 5:5 najpierw przełamała Linette, a potem serwując zamknęła partię.

W drugiej też było ciekawie, choć przebieg miała zupełnie inny. Bouzkova szybko wyszła na prowadzenie 4:1, ale Linette udało się wyrównać na 5:5. Dwa ostatnie gemy znów jednak padły łupem Czeszki, która mogła się cieszyć z awansu.

W czwartek w pierwszej rundzie Magdalena Fręch przegrała z Niemką Ellą Seidel 5:7, 4:6.

W stolicy Chin, pod nieobecność liderki światowego rankingu Aryny Sabalenki, która wycofała się z powodów zdrowotnych, najwyżej rozstawiona jest Iga Świątek. W sobotę w 2. rundzie zmierzy się z Chinką Yue Yuan.

Tytułu sprzed roku broni Amerykanka Coco Gauff. Świątek była najlepsza w Pekinie w 2023 roku, czym nawiązała do triumfów Agnieszki Radwańskiej w latach 2011 i 2016.

Marie Bouzkova - Magda Linette 7:5, 7:5

JŻ, PAP