Są nowe wieści o Fornalu. Czy zdąży na Włochy? Rzecznik zabrał głos

Fornal już wcześniej podczas turnieju na Filipinach zmagał się z problemami z plecami, jednak nie przeszkadzało mu to w treningach, był też powoływany do spotkań na swojej nominalnej pozycji. W środę został jednak zgłoszony na ćwierćfinał jako libero, co oznaczało, że w starciu z Turcją nie zagra.

ZOBACZ TAKŻE: Polski gwiazdor niezadowolony, że gramy z Włochami. Przyjął tę informację niechętnie

Mimo absencji lidera Biało-Czerwonych, Polska wygrała 3:0 i zameldowała się w półfinale czempionatu. O wejście do wielkiego finału powalczy w sobotę z Włochami.

Czy Fornal zdąży przygotować się do tego spotkania? Wiadomo, że stan przyjmującego reprezentacji cały czas jest monitorowany. Nikola Grbić wspominał także, że nie przeprowadza on również pełnych jednostek treningowych. Głos w sprawie asa Biało-Czerwonych zabrał również rzecznik reprezentacji Polski, Mariusz Szyszko.

- Sytuacja Tomka nie jest jasna. Uczestniczył w piątkowym treningu. Postępuje zgodnie z zaleceniami fizjoterapeutów. Ostateczną decyzję odnośnie do jego udziału w półfinale podejmie w sobotę Nikola Grbić - przekazał Szyszko w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Z Włochami polscy siatkarze znają się bardzo dobrze. W ostatnich lat to właśnie z Azzurrimi najczęściej spotykali się w meczach o wielką stawkę. Było tak m.in. w finale poprzednich mistrzostw świata (3:1 dla Włochów), finale mistrzostw Europy w 2023 roku (3:0 dla Polski) czy w walce o złoto tegorocznej Ligi Narodów (3:0 dla Polski).

W obecnym sezonie będzie to trzecie starcie tych drużyn. Zwycięstwami, jak dotąd, podzieliły się po równo.

Transmisja meczu Polska – Włochy w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w sobotę 27 września o godzinie 12.15. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 rozpocznie się już od godziny 7.00, przed pierwszym meczem półfinałowym Czechy - Bułgaria.

KP, Polsat Sport