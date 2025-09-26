Siatkówka zmienia się na lepsze? Utytułowany trener nie ma wątpliwości

Były selekcjoner reprezentacji USA został zapytany przez Marcina Lepę o m.in. nowości na tegorocznych mistrzostw świata.

ZOBACZ TAKŻE: Fabio Azevedo ocenił mundial na Filipinach. Ważne słowa prezydenta FIVB

- Jest kilka ważnych kwestii, które zmieniają oblicze współczesnej siatkówki. Po pierwsze - niesamowita przemiana gry. I nie mówię o fantastycznej grze w obronie, ale o wszechstronności na pozycjach, która jest zaskakująca - powiedział.

I kontynuował.

- Po drugie, większa skuteczność gry serwisem. Miękkie zagrywki chyba odchodzą w zapomnienie. To mnie bardzo cieszy. Zawodnicy serwują znacznie mocniej i są w stanie lepiej rotować kierunkiem zagrywki. To podstawowe zmiany, które cieszą i wprowadzają siatkówkę na nowy poziom - dodał.

McCutcheon odniósł się też do reprezentacji Polski.

- Jestem wielkim fanem waszego zespołu. Często wymieniamy się wiadomościami z trenerem Grbiciem, czasami też rozmawiamy. Macie świetny zespół, światowej klasy trenera, więc nie jestem zaskoczony, że jesteście w światowej czołówce - zakończył.

Mecz Polska - Włochy w półfinale MŚ. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Polska – Włochy w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w sobotę 27 września o godzinie 12.15. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 rozpocznie się już od godziny 7.00, przed pierwszym meczem półfinałowym Czechy - Bułgaria.

MŚ siatkarzy: Czechy - Bułgaria. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Czechy - Bułgaria w sobotę 27 września od 8:15 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe rozpocznie się o 7:00.