Tego meczu długo nie zapomnimy! Polska i Turcja stoczyły bój, który zostanie w pamięci

Turcy to objawienie mistrzostw świata



Wielu ekspertów przestrzegało przed zlekceważeniem Turków. Wygrali oni bowiem cztery pierwsze mecze mistrzostw świata i stracili w nich tylko dwa sety. Wyeliminowali m.in. Japończyków oraz Holendrów, co było sporym zaskoczeniem.

Wydawało się, że są w stanie zaskoczyć Polaków i nawiązać walkę o awans do strefy medalowej, dlatego pod żadnym pozorem biało-czerwoni nie mogli ich zlekceważyć. Mogło to poskutkować przedwczesnym odpadnięciem z turnieju. Na szczęście potraktowali rywali poważnie.

Turcy momentami byli bezradni



Niepewność trwała tylko do rozpoczęcia meczu. Od pierwszych akcji widać było wyraźną wyższość polskich siatkarzy. Dominowali w każdym aspekcie siatkarskiego rzemiosła i pewnie punktowali błędy Turków. W premierowej odsłonie zagrali koncertowo, skończyło się efektownym 25:15.

Nieco więcej walki było w drugim secie. Turcy próbowali, jednak stać ich było tylko na 22 punkty. Trzeci set dopełnił formalności. Biało-czerwoni znów dominowali od początku do końca i wygrali 25:19, pieczętując błyskawiczny awans do strefy medalowej mistrzostw świata. Momentami Turcy byli bezradni. Zespoły te dzieliła prawdziwa przepaść.

Świetne zawody przeciwko Turkom rozegrał Wilfredo Leon, który zdobył 13 punktów. Kapitalnie na środku spisywał się Jakub Kochanowski. Zanotował 12 punktów atakiem i blokiem, będąc nie do zatrzymania. Wielkie trio uzupełnił Bartosz Kurek, czyli zdobywca 10 punktów. W pierwszej szóstce wyszli też:

· Kamil Semeniuk,

· Marcin Komenda,

· Norbert Huber,

· Jakub Popiwczak.

Z ławki rezerwowych na boisku pojawili się jeszcze Jan Firlej, Maksymilian Granieczny i Kewin Sasak.

Zabrakło Tomasza Fornala. Czy zagra w półfinale?



W meczu przeciwko Turkom trener Nikola Grbić musiał radzić sobie bez jednego z liderów reprezentacji. Z powodu urazu w kadrze zabrakło Tomasza Fornala. Odnowiła mu się kontuzja pleców i nie wiadomo, czy uda się wykurować na dwa pozostałe spotkania Polaków na Filipinach.

Przed nim decydujące godziny pracy z fizjoterapeutami. Jak sam wskazuje, nic więcej na tym etapie nie może zrobić. Losy Tomasza Fornala będą ważyć się do ostatnich godzin przed meczem.

Powtórka finału sprzed trzech lat. Kto zagra o złoto?



W półfinale na biało-czerwonych czekają Włosi. Obejrzymy więc powtórkę finału sprzed trzech lat. Kilka tygodni temu ekipy te spotkały się w finale Ligi Narodów i wtedy to Polacy efektownie wygrali 3:0, zdobywając trofeum. Jak będzie tym razem? Emocji z pewnością nie zabraknie.

Spotkanie półfinałowe rozpocznie się w sobotę 27 września o godzinie 12:30 w hali Mall of Asia Arena w Pasay. Transmisja zostanie przeprowadzona w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online w Polsat Box Go. Z tej okazji stacja dla kibiców przygotowała nie lada gratkę w postaci studia eksperckiego i bogatej analizy - start już o godzinie 07.00.

