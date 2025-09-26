To koniec! Legenda futbolu kończy karierę

Sergio Busquets ogłosił w swoich mediach społecznościowych decyzję o zakończeniu kariery. Hiszpan do końca tego sezonu MLS będzie bronił barw Interu Miami, a później przejdzie na sportową emeryturę. "Odchodzę na emeryturę bardzo szczęśliwy, dumny, spełniony, a przede wszystkim wdzięczny" – powiedział 37-latek w filmie opublikowanym na jego Instagramie, pt. "Każdy koniec jest nowym początkiem".

Busquets wiele lat swojej piłkarskiej kariery spędził w Barcelonie. Do pierwszej drużyny trafił w sezonie 2008/2009. Z katalońską drużyną dziewięć razy sięgał po mistrzostwo Hiszpanii, trzykrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Jest także wielokrotnym zdobywcą Pucharu Króla, Superpucharu Hiszpani oraz klubowych mistrzostw świata.

"Dzięki Barcelonie, klubowi mojego życia, spełniłem marzenie, które miałem jako dziecko, nosiłem koszulkę, którą kochałem, w setkach meczów, świętowałem wiele tytułów i przeżyłem wyjątkowe chwile na Camp Nou, których nigdy nie zapomnę" – powiedział.

Zawodnik podziękował też swojej drużynie narodowej. Z nią również pomocnik święcił triumfy - zdobył mistrzostwo świata w 2010 roku oraz mistrzostwo Starego Kontynentu podczas Euro 2012 rozgrywanego w Polsce. "To był zaszczyt reprezentować ją tak wiele razy" - przyznał Hiszpan.

W 2023 roku Busquets dołączył do Interu Miami, w którym grał już jego kolega - Lionel Messi. Aktualnie drużyna znajduje się na trzecim miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej. Do końca fazy zasadniczej zostało jej pięć spotkań. A od 22 października rozpocznie zmagania w fazie play-off.

MR, Polsat Sport