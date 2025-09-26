Wielka forma rodzimych siatkarzy! Polacy ocenieni

Bartosz Kurek liderem naszej kadry



Najwięcej punktów dla naszej reprezentacji w fazie grupowej zdobył kapitan Bartosz Kurek. Zasługuje to na uwagę, ponieważ z powodu problemów zdrowotnych zabrakło go w meczu przeciwko Katarowi. Wcześniej:

· z Rumunami zdobył 13 punktów,

· z Holendrami zdobył 19 punktów.

Prowadzi biało-czerwonych do triumfu w grupie i lepszego rozstawienia w fazie pucharowej. Nasz kapitan doskonale spisuje się w ataku, jednak swoje dokłada też blokiem i w polu zagrywki. Standardowo należy grona najlepszych siatkarzy na całym turnieju.

Kamil Semeniuk niezawodnym zmiennikiem



Znakomicie na Filipinach czuje się Kamil Semeniuk. Turniej rozpoczął jako rezerwowy i zanotował epizod przeciwko Katarowi. Od drugiej kolejki gra jednak dużo więcej. Wykorzystał problemy zdrowotne i słabszą dyspozycję innych, stając się kolejnym z liderów.

W fazie grupowej zdobył 31 punktów, będąc drugim najlepiej punktującym zawodnikiem naszej drużyny. Prowadził ją do triumfów z Katarem i Holandią. Formę utrzymuje też w fazie pucharowej. W 1/8 finału przeciwko Kanadzie to on zdobył najwięcej punktów.

Wilfredo Leon gra w kratkę



Nieco w kratkę gra Wilfredo Leon. Zawodnik ten dobre występy przeplata słabszymi. Na Filipinach nieco słabiej wygląda w przyjęciu. W fazie grupowej zdobył 26 punktów, imponując nie tylko w ataku, ale również w polu zagrywki. W końcu to rekordzista pod względem szybkości posyłanej piłki przy serwisie. W Azji potwierdza swoje świetne przygotowanie w tym aspekcie siatkarskiego rzemiosła. W fazie finałowej powinien grać jeszcze lepiej.

Tomasz Fornal – jak gra to nie zawodzi



W dwóch meczach fazy grupowej wystąpił Tomasz Fornal. Zdobył w nich 25 punktów. Gdy gra, to nie schodzi poniżej wysokiego poziomu. Zmagał się jednak z problemami zdrowotnymi i gorszym samopoczuciem. Kibice liczą na to, że to już za nim i pomoże biało-czerwonym w walce o medal.

Kochanowski i Huber w gronie najlepszych środkowych



W gronie najlepszych środkowych fazy grupowej mistrzostw świata znajdują się Jakub Kochanowski i Norbert Huber. Pierwszy w trzech meczach zdobył 20 punktów. Kolejne 18 dołożył Huber. Pomagają nie tylko w ataku, ale również w bloku. Umiejętnie czytają zamiary przeciwników i dają Marcinowi Komendzie większe pole manewru przy rozegraniu.

Jak spisywali się pozostali?



Marcin Komenda fantastycznie spisuje się na rozegraniu. Zaskakuje blok drużyny przeciwnej, ułatwiając atakowanie kolegom z zespołu. Dobrze czuje grę i może okazać się kluczowym zawodnikiem w kontekście walki o duży sukces na Filipinach.

Swoją cegiełkę do grupowych zwycięstw dołożył Jakub Popiwczak. Jako libero gra pewnie i skutecznie. Dotyczy to zarówno przyjęcia zagrywki, jak i heroicznych obron ataków przeciwników. Swoje szanse na Filipinach dostali też już:

· Maksymilian Granieczny,

· Jan Firlej,

· Jakub Nowak,

· Szymon Jakubiszak,

· Artur Szalpuk,

· Kewin Sasak.

Kadra tworzy zgrany kolektyw, którego celem jest medal.

