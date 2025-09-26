Wielka forma rodzimych siatkarzy! Polacy ocenieni
Nasi siatkarze rozkręcają się z meczu na mecz na tegorocznych mistrzostwach świata. Za nimi już faza grupowa, a także mecze z Kanadą i Turcją w fazie pucharowej. Nie obyło się bez problemów kadrowych. Kto należał do liderów kadry Nikoli Grbicia w grupie B mistrzostw świata?
Bartosz Kurek liderem naszej kadry
Najwięcej punktów dla naszej reprezentacji w fazie grupowej zdobył kapitan Bartosz Kurek. Zasługuje to na uwagę, ponieważ z powodu problemów zdrowotnych zabrakło go w meczu przeciwko Katarowi. Wcześniej:
· z Rumunami zdobył 13 punktów,
· z Holendrami zdobył 19 punktów.
Prowadzi biało-czerwonych do triumfu w grupie i lepszego rozstawienia w fazie pucharowej. Nasz kapitan doskonale spisuje się w ataku, jednak swoje dokłada też blokiem i w polu zagrywki. Standardowo należy grona najlepszych siatkarzy na całym turnieju.
Kamil Semeniuk niezawodnym zmiennikiem
Znakomicie na Filipinach czuje się Kamil Semeniuk. Turniej rozpoczął jako rezerwowy i zanotował epizod przeciwko Katarowi. Od drugiej kolejki gra jednak dużo więcej. Wykorzystał problemy zdrowotne i słabszą dyspozycję innych, stając się kolejnym z liderów.
W fazie grupowej zdobył 31 punktów, będąc drugim najlepiej punktującym zawodnikiem naszej drużyny. Prowadził ją do triumfów z Katarem i Holandią. Formę utrzymuje też w fazie pucharowej. W 1/8 finału przeciwko Kanadzie to on zdobył najwięcej punktów.
Wilfredo Leon gra w kratkę
Nieco w kratkę gra Wilfredo Leon. Zawodnik ten dobre występy przeplata słabszymi. Na Filipinach nieco słabiej wygląda w przyjęciu. W fazie grupowej zdobył 26 punktów, imponując nie tylko w ataku, ale również w polu zagrywki. W końcu to rekordzista pod względem szybkości posyłanej piłki przy serwisie. W Azji potwierdza swoje świetne przygotowanie w tym aspekcie siatkarskiego rzemiosła. W fazie finałowej powinien grać jeszcze lepiej.
Tomasz Fornal – jak gra to nie zawodzi
W dwóch meczach fazy grupowej wystąpił Tomasz Fornal. Zdobył w nich 25 punktów. Gdy gra, to nie schodzi poniżej wysokiego poziomu. Zmagał się jednak z problemami zdrowotnymi i gorszym samopoczuciem. Kibice liczą na to, że to już za nim i pomoże biało-czerwonym w walce o medal.
Kochanowski i Huber w gronie najlepszych środkowych
W gronie najlepszych środkowych fazy grupowej mistrzostw świata znajdują się Jakub Kochanowski i Norbert Huber. Pierwszy w trzech meczach zdobył 20 punktów. Kolejne 18 dołożył Huber. Pomagają nie tylko w ataku, ale również w bloku. Umiejętnie czytają zamiary przeciwników i dają Marcinowi Komendzie większe pole manewru przy rozegraniu.
Jak spisywali się pozostali?
Marcin Komenda fantastycznie spisuje się na rozegraniu. Zaskakuje blok drużyny przeciwnej, ułatwiając atakowanie kolegom z zespołu. Dobrze czuje grę i może okazać się kluczowym zawodnikiem w kontekście walki o duży sukces na Filipinach.
Swoją cegiełkę do grupowych zwycięstw dołożył Jakub Popiwczak. Jako libero gra pewnie i skutecznie. Dotyczy to zarówno przyjęcia zagrywki, jak i heroicznych obron ataków przeciwników. Swoje szanse na Filipinach dostali też już:
· Maksymilian Granieczny,
· Jan Firlej,
· Jakub Nowak,
· Szymon Jakubiszak,
· Artur Szalpuk,
· Kewin Sasak.
Kadra tworzy zgrany kolektyw, którego celem jest medal.
Kadra tworzy zgrany kolektyw, którego celem jest medal.