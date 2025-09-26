Wielkie problemy Alcaraza! Chodzi o jego zdrowie

Julian CieślakTenis

Carlos Alcaraz wygrał mecz pierwszej rundy podczas turnieju ATP w Tokio, lecz nie obyło się bez problemów. Niewykluczone, że Hiszpan będzie zmuszony wycofać się z rywalizacji w Japonii.

Wielkie problemy Alcaraza! Chodzi o jego zdrowie
fot. PAP/EPA
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz po triumfie w US Open wrócił na tron w rankingu ATP. Jego kolejnym startem są zmagania ATP 500 w Tokio, gdzie oczywiście został rozstawiony z numerem 1.

 

W pierwszej rundzie przeciwnikiem Hiszpana był Argentyńczyk Sebastian Baez. "Carlitos" zwyciężył 6:4, 6:2, jednak początek spotkania nie należał dla niego do udanych - po zaledwie 20 minutach spotkania potknął się i wywrócił. Ucierpiała jego kostka.

 

- Przestraszyłem się. Nie będę kłamał, czuję, że z moją kostką nie jest najlepiej - powiedział Alcaraz po pojedynku w wywiadzie na korcie.

 

Starcie Hiszpana w drugiej rundzie imprezy w Tokio zaplanowane zostało na sobotę. Jego rywalem ma być Belg Zizou Bergs.

