Wielkie problemy Alcaraza! Chodzi o jego zdrowie

Carlos Alcaraz po triumfie w US Open wrócił na tron w rankingu ATP. Jego kolejnym startem są zmagania ATP 500 w Tokio, gdzie oczywiście został rozstawiony z numerem 1.

W pierwszej rundzie przeciwnikiem Hiszpana był Argentyńczyk Sebastian Baez. "Carlitos" zwyciężył 6:4, 6:2, jednak początek spotkania nie należał dla niego do udanych - po zaledwie 20 minutach spotkania potknął się i wywrócił. Ucierpiała jego kostka.

- Przestraszyłem się. Nie będę kłamał, czuję, że z moją kostką nie jest najlepiej - powiedział Alcaraz po pojedynku w wywiadzie na korcie.

Starcie Hiszpana w drugiej rundzie imprezy w Tokio zaplanowane zostało na sobotę. Jego rywalem ma być Belg Zizou Bergs.