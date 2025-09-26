Wszystko jasne. To oni poniosą pochodnię olimpijską!

Zgodnie z tradycją olimpijską wzniecenie ognia olimpijskiego w starożytnej Olimpii zaplanowano na 26 listopada. W Grecji ogień pozostanie przez kilka dni i tam będzie mieć miejsce pierwszy etap sztafety. Do Rzymu zostanie przetransportowany 4 grudnia, a dwa dni później w stolicy uroczyście rozpocznie się włoski odcinek jego drogi do Mediolanu, gdzie na stadionie San Siro 6 lutego zaplanowano ceremonię otwarcia igrzysk.

ZOBACZ TAKŻE: Historyczny wyczyn Polaka! Dokonał niemożliwego

Oprócz Pennetty, zwyciężczyni US Open 2015, i Bagnai, dwukrotnego mistrza świata w najbardziej prestiżowej klasie MotoGP, wśród pierwszych osób niosących pochodnię z ogniem będą: piosenkarz Achille Lauro, autystyczny chłopiec Andrea Antonello i jego ojciec Franco, dyrygentka Lucia Tellone oraz Dario Pivirotto, który wcześniej uczestniczył w podobnych sztafetach przed igrzyskami w Cortinie d’Ampezzo w 1956 roku i w Turynie w 2006 roku.

W sztafecie z ogniem olimpijskim weźmie łącznie udział 10 001 osób. Uczestnicy przez 63 dni pokonają 12 tys. kilometrów. Na trasie znajduje się kilka kultowych miejsc, jak Siena, Pompeje czy Como. 26 stycznia jest spodziewana w Cortinie d’Ampezzo, a następnie dotrze do Mediolanu.

Zimowe zmagania olimpijskie we Włoszech potrwają od 6 do 22 lutego 2026.

KP, PAP