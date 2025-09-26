Wygrała ze Świątek na Wimbledonie. Teraz kończy karierę

Pierwszy raz Alize Cornet zakończyła karierę po Roland Garros 2024. Francuzka zdecydowała się jednak wrócić do tenisa po niemal rocznej przerwie. Ponownie na światowych kortach mogliśmy ją widzieć od kwietnia 2025.

Ta przygoda Cornet nie potrwała długo. 35-latka opublikowała w swoich mediach społecznościowych wpis, w którym poinformowała o swojej przyszłości.

"Mała podróż wstecz do wspaniałego pobytu w San Sebastian i zakończenie (tym razem naprawdę) tego rozdziału jako zawodniczki. Wspaniałe miejsce, by definitywnie zamknąć tę stronę i zacząć pisać nowe - w każdym znaczeniu tego słowa" - ogłosiła.

Cornet swój ostatni mecz rozegrała 9 września podczas turnieju WTA 125 w San Sebastian. Poniosła porażkę 3:6, 2:6 z Niemką Tamarą Korpatsch.

W przeszłości francuska zawodniczka z powodzeniem radziła sobie na największych arenach tenisowych. Dotarła między innymi do ćwierćfinału wielkoszlemowego Australian Open 2022. Wygrała sześć imprez rangi WTA. Najwyżej w światowym rankingu klasyfikowana była na 11. lokacie (16 lutego 2009).



W 2022 natomiast zakończyła udział Igi Świątek na Wimbledonie. Francuzka okazała się lepsza od Polki na etapie trzeciej rundy, triumfując wynikiem 6:4, 6:2.