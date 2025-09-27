31 punktów w półfinale MŚ! 22-letni siatkarz bohaterem meczu (WIDEO)

Aleksandar Nikolov (rocznik 2003) to jeden z największych talentów światowej siatkówki. Od 2022 roku jest przyjmującym Cucine Lube Civitanova, gdzie został ściągnięty z amerykańskiego California State University. W wyjściowym składzie reprezentacji Bułgarii gra też jego młodszy brat Simeon Nikolov (rozgrywający, rocznik 2006), a obaj są synami Vladimira Nikolova - brązowego medalisty mistrzostw świata 2006.





Zobacz także: Awansował do finału mistrzostw świata i powiedział to o Polakach. "Najlepszy mecz tego sezonu"

Bułgarzy znakomicie prezentują się podczas tegorocznych mistrzostw świata na Filipinach i sensacyjnie dotarli do finału. Aleksandar Nikolov w każdym ze spotkań był najlepiej punktującym zawodnikiem tej drużyny.

faza grupowa:

Niemcy 3:0 – 28 punktów

Słowenia 3:2 – 26 punktów

Chile 3:0 – 17 punktów



1/8 finału:

Portugalia 3:0 – 19 punktów

ćwierćfinał:

USA 3:2 – 29 punktów

półfinał:

Czechy 3:1 – 31 punktów.

W kilku wcześniejszych meczach był blisko zdobycia 30 punktów, ale w półfinale przekroczył tę barierę. Zdobył 31 oczek (27/47 w ataku + 3 asy + 1 blok).

Najlepsze akcje Aleksandara Nikolova w półfinale MŚ w materiale wideo: