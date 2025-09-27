31 punktów w półfinale MŚ! 22-letni siatkarz bohaterem meczu (WIDEO)
Aleksandar Nikolov był bohaterem półfinałowego meczu mistrzostw świata siatkarzy, w którym Bułgaria wygrała z Czechami 3:1. 22-latek zdobył w tym spotkaniu aż 31 punktów!
Aleksandar Nikolov - najlepsze akcje w meczu Czechy – Bułgaria
Czechy - Bułgaria. Skrót meczu
Analiza meczu Bułgaria - Czechy
- Aleksandar Nikolov, uznawany za jeden z największych talentów światowej siatkówki
- Bułgaria sensacyjnie dotarła do finału mistrzostw świata w siatkówce
- W półfinale MŚ przeciwko Czechom, Aleksandar Nikolov zdobył aż 31 punktów
Aleksandar Nikolov (rocznik 2003) to jeden z największych talentów światowej siatkówki. Od 2022 roku jest przyjmującym Cucine Lube Civitanova, gdzie został ściągnięty z amerykańskiego California State University. W wyjściowym składzie reprezentacji Bułgarii gra też jego młodszy brat Simeon Nikolov (rozgrywający, rocznik 2006), a obaj są synami Vladimira Nikolova - brązowego medalisty mistrzostw świata 2006.
Bułgarzy znakomicie prezentują się podczas tegorocznych mistrzostw świata na Filipinach i sensacyjnie dotarli do finału. Aleksandar Nikolov w każdym ze spotkań był najlepiej punktującym zawodnikiem tej drużyny.
faza grupowa:
Niemcy 3:0 – 28 punktów
Słowenia 3:2 – 26 punktów
Chile 3:0 – 17 punktów
1/8 finału:
Portugalia 3:0 – 19 punktów
ćwierćfinał:
USA 3:2 – 29 punktów
półfinał:
Czechy 3:1 – 31 punktów.
W kilku wcześniejszych meczach był blisko zdobycia 30 punktów, ale w półfinale przekroczył tę barierę. Zdobył 31 oczek (27/47 w ataku + 3 asy + 1 blok).
Najlepsze akcje Aleksandara Nikolova w półfinale MŚ w materiale wideo:
