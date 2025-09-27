Atletico Madryt - Real Madryt. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Atletico Madryt - Real Madryt to mecz siódmej kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Atletico Madryt - Real Madryt na Polsatsport.pl

Kibice Atletico nie mogą być zachwyceni z gry swoich ulubieńców w tym sezonie. Ekipa ze stolicy Hiszpanii po sześciu spotkaniach ma na swoim koncie dwa zwycięstwa, trzy remisy i jedną porażkę. Nic zatem dziwnego, że z dziewięcioma punktami Atletico plasuje się w środkowej części tabeli.

 

ZOBACZ TAKŻE: Bayern nie zwalnia tempa. Niesamowity wyczyn Kane'a

 

Real jest w lepszym położeniu. "Królewscy" w tym sezonie zmagań na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Hiszpanii nie stracili jeszcze ani jednego punktu, dzięki czemu zajmują pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Druga Barcelona ma do swoich odwiecznych rywali dwa "oczka" straty.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Atletico Madryt - Real Madryt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:15.

AA, Polsat Sport
