ATP w Tokio: Carlos Alcaraz - Brandon Nakashima. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Carlos Alcaraz zagra z Brandonem Nakashimą w ćwierćfinale turnieju ATP w Tokio. Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Brandon Nakashima na Polsatsport.pl.

Hiszpan, który ostatnio zmaga się z drobnymi problemami zdrowotnymi, rozegrał ostatnio bardzo dobre spotkanie. W dwóch setach uporał się z Zizou Bergsem. Mecz zakończył się wynikiem 6:4, 6:3.
 

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie problemy Alcaraza! Chodzi o jego zdrowie

 

Rywalem "Carlitosa" będzie Nakashima. Amerykanin ma już w nogach kilka godzin gry w Tokio. W pierwszej rundzie nie bez problemów wygrał z Jordanem Thompsonem 7:7 (6-8), 7:6 (7-4), 6:2. Zdecydowanie lepiej poradził sobie w drugim meczu, w którym ograł Martona Fucsovicsa 7:5, 6:3.

 

KP, Polsat Sport
