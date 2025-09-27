Hiszpan, który ostatnio zmaga się z drobnymi problemami zdrowotnymi, rozegrał ostatnio bardzo dobre spotkanie. W dwóch setach uporał się z Zizou Bergsem. Mecz zakończył się wynikiem 6:4, 6:3.



Rywalem "Carlitosa" będzie Nakashima. Amerykanin ma już w nogach kilka godzin gry w Tokio. W pierwszej rundzie nie bez problemów wygrał z Jordanem Thompsonem 7:7 (6-8), 7:6 (7-4), 6:2. Zdecydowanie lepiej poradził sobie w drugim meczu, w którym ograł Martona Fucsovicsa 7:5, 6:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Carlos Alcaraz - Brandon Nakashima na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport