Awansował do finału mistrzostw świata i powiedział to o Polakach. "Najlepszy mecz tego sezonu"

W sobotni poranek czasu polskiego rozegrany został pierwszy półfinał mistrzostw świata. Bułgaria po czterosetowej batalii pokonała Czechy, awansując do wielkiego finału czempionatu.

Marcin Lepa, który jest wysłannikiem Polsatu Sport na te mistrzostwa, porozmawiał po tym spotkaniu z Simeonem Nikołowem. Na początku został zapytany o to, czy już do niego dotarło to, jaki sukces osiągnął.

- Jeszcze nie, potrzebuję chyba 5 godzin. Dla nas to wielki sukces. Powód do dumy dla całego kraju. Cieszę się, że jestem częścią tego zespołu - powiedział.

Nikołow wypowiedział się także na temat drugiego półfinału mistrzostw świata, w którym naprzeciwko siebie staną narodowe drużyny Polski i Włoch.

- Wydaje się, że to będzie najlepszy mecz tego sezonu. Już nie mogę się doczekać - ocenił.

Mecz Polska - Włochy w półfinale MŚ. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Polska – Włochy w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w sobotę 27 września o godzinie 12.15. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 rozpocznie się już o godzinie 7.00, przed pierwszym meczem półfinałowym Czechy - Bułgaria. Start studia w Polsacie o godzinie 11:55.

AA, Polsat Sport