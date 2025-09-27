Tradycyjnie dzień przed wydarzeniem odbyło się oficjalne ważenie. Błachuta wniósł na wagę o trzy kilogramy więcej niż wynosił górny limit dywizji półśredniej. Tym samym została mu odebrana część wynagrodzenia, a ponadto pierwszą rundę rozpocznie z jednym odjętym punktem. Do tego, co zrozumiałe, nie będzie mógł sięgnąć po wakujący pas. Szczęsny wypełnił limit prawidłowo, a zatem w przypadku wygranej zdobędzie tytuł.

Obaj zawodnicy są na fali czterech zwycięstw. W sobotę seria jednego bądź drugiego dobiegnie końca. Który z nich wyjdzie zwycięsko z tej potyczki?

Ciekawie zapowiada się również co-main event, w którym do klatki powróci Przemysław Mysiala. Jego rywalem będzie znany z KSW Brazylijczyk Kleber Silva. Łącznie na fanów w Grudziądzu i przed telewizorami czeka osiem pojedynków - siedem zawodowych i jeden na zasadach semi-pro.

Relacja live i wyniki na żywo gali Babilon MMA 54 na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

8) 5 x 5 min/77 kg: Krystian Szczęsny (6-2) vs Rafał Błachuta (16-10)

7) 3 x 5 min/93 kg: Przemysław Mysiala (24-13-1) vs Kleber Silva (22-14)

6) 3 x 5 min/120 kg: Jacek Kujtkowski (3-2) vs Marcin Szołtysik (0-1)

5) 3 x 5 min/84 kg: Tobiasz Lewandowski (4-4) vs Kamil Woźny (2-1)

4) 3 x 5 min/77 kg: Bartosz Słomiak (4-2) vs Kamil Łebkowski (19-15)

3) 3 x 5 min/120 kg: Piotr Więcławski (1-1) vs Błażej "Giez" Nagórski (2-7)

2) 3 x 5 min/61 kg: Oliwier Filipiak (1-0) vs Łukasz Kłos (4-2)

1) 3 x 3 min/84 kg: Kacper Kuczko vs Patryk Retkowski